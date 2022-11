L’église prend feu : le pasteur, sa femme et ses 3 enfants meurent dans l’incendie

Un pasteur, son épouse et leurs 3 enfants meurent dans l’incendie d’une église…

Un couple et leurs trois enfants sont décédés tragiquement dans un incendie qui a ravagé la maison de la mission d’une église méthodiste en Afrique du Sud.

L’incident s’est produit dans la localité d’Askeaton à Cala, dans le Cap oriental le jeudi, 3 novembre 2022. Les défunts sont le révérend Mandisi Mpthiti (46 ans), son épouse Dunyiswa Mphiti (29 ans) et leurs trois enfants Khololwetu (5 ans) ; Zimi (3) et Yololwetu (11 mois).

Le porte-parole de la police, le brigadier Tembinkosi Kinana, qui a confirmé l’incident dans un communiqué vendredi, a déclaré que les détectives enquêtaient sur la cause de l’incendie.

« L’enquête préliminaire a révélé qu’un membre de la communauté a alerté la police sur la maison en feu dans laquelle se trouvaient cinq personnes. Lorsque la police est arrivée, elle a en effet trouvé la maison dans l’incendie avec des membres de la famille à l’intérieur », indique le communiqué.

« Les pompiers qui étaient également sur place ont réussi à éteindre l’incendie mais la famille n’a pas pu être sauvée car ils étaient déjà décédés à l’intérieur de la maison. Une seule personne soupçonnée d’être une employée de maison âgée de 28 ans a été secourue. Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin pour les soins médicaux.

Les membres de la famille décédés comprennent le mari de 46 ans et sa femme âgée de 29 ans ainsi que trois enfants, une fille et deux garçons âgés de 3 à 11 ans. Les circonstances entourant l’incident font actuellement l’objet d’une enquête. Un dossier d’enquête a été enregistré. Toute personne disposant d’informations concernant la cause de l’incendie est priée de contacter le poste de police de Cala au 047 877 0132 ou d’appeler Crime Stop au 08600 10111. Les dénonciations peuvent être soumises en utilisant l’application My SAPS. », a ajouté le communiqué.

Pendant ce temps, le Premier ministre du Cap oriental, Lubabalo Oscar Mabuyane a exprimé sa plus profonde sympathie à la famille du révérend Mphithi.

