« Les 2/3 des leaders ont fait la prison à cause de Macky Sall » (Khalifa Sall)

Ousmane Sonko a rendu visite, hier, à Khalifa Sall. A l’issue de leur rencontre, le leader de Pastef et l’ancien maire de Dakar n’ont pas manqué le Président Macky Sall et son régime.

Selon Khalifa Sall, le Chef de l’Etat veut museler l’opposition pour régner tout seul. « Les 2/3 des leaders ont fait la prison à cause de Macky Sall. Ça suffit », soutient-il. Avant d’ajouter : « Il faudra que la liberté et la démocratie puissent être confortées dans ce pays. Nous devons gérer autrement et différemment. Il faut dépasser les rancœurs mais, il ne faut pas renoncer ni renier. Il faut que nous restions vigilants afin que les questions sur la table soient satisfaites. L’opposition sénégalais est en train de construire son unité d’action. Elle y parviendra. L’opposition doit s’organiser et se renforcer et être aussi forte que le pouvoir », souligne l’ancien maire de Dakar