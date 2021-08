Les Américains créent une machine capable de prédire l’avenir

Le Commandement nord des États-Unis a récemment terminé une série de tests pour les Global Information Dominance Experiments (GIDE), un ensemble d’IA d’informatique en nuage et de capteurs. Ils pourraient permettre aux Américains de prévoir des événements “plusieurs jours à l’avance”.

Le Pentagone américain a créé une IA capable de prédire les événements mondiaux des jours à l’avance. Bien que ce projet ne soit pas aussi avancé qu’il n’y paraît, il est capable de modifier un changement massif dans les opérations militaires et gouvernementales.

Le système basé sur l’intelligence artificielle examine les changements apportés aux données brutes en temps réel, qui pourraient indiquer un éventuel problème. Les analystes militaires pourraient mettre des heures à passer au crible ces informations, mais le système d’IA le ferait en quelques secondes et alerterait les autorités en conséquence.

Le rapport donne des exemples d’images satellites du sous-marin d’une nation rivale se préparant à quitter son port, l’IA pourrait marquer ce mouvement d’un signet pour se préparer au cas où il arriverait et attaquerait dans les mers américaines.

Le général américain VanHerck a déclaré dans un communiqué : “Nous ne créons pas de nouvelles capacités pour aller chercher des données et des informations. Ces informations existent grâce aux satellites d’aujourd’hui, aux radars d’aujourd’hui, aux capacités sous-marines d’aujourd’hui, à la cybernétique d’aujourd’hui, aux capacités de renseignement d’aujourd’hui. Les données existent. Ce que nous faisons, c’est rendre ces données disponibles… et les partager dans un nuage, où l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle les examinent et les traitent très rapidement pour les fournir aux décideurs, ce que j’appelle la supériorité décisionnelle.”

Selon M. VanHerck, la plateforme pourrait être mise en service dans le monde réel très prochainement. Les tests ont été effectués sur un logiciel “prêt à l’emploi” qui pourrait être validé lors du prochain exercice intégré mondial au printemps 2022. Ils ont effectué le test le plus complet à ce jour, GIDE 3. Cela a impliqué 11 commandements américains et le ministère de la Défense dans son ensemble.