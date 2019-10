Les avocats de Karim Wade demandent à l’Etat de… respecter les engagements pris à Genève

Les avocats de Karim Wade se disent surpris par le communiqué publié le 17 octobre par le ministère des affaires étrangères qui contredit cet engagement. Selon eux, pour la première fois, devant le Comité, l’État du Sénégal « a reconnu que Karim Wade avait subi un préjudice du fait de sa détention arbitraire et de sa condamnation et qu’il était fondé à en obtenir réparation, a reconnu que la mesure de grâce ayant permis la libération de Karim Wade avait été exclusivement décidée pour l’application des recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, en dehors de tout marchandage politique ou « Protocole de Rebeuss » comme certains ont pu l’affirmer, s’est engagé à réformer la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), notamment en ouvrant un droit de recours contre les décisions de cette juridiction d’exception et s’est engagé à permettre un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation frappant Karim Wade ».

Le Collectif des avocats de Karim Wade relève qu’au cours de la réunion du Comité des droits de l’homme des Nations Unis, il a été fait remarquer à la délégation sénégalaise que : « la grâce octroyée à M. Wade n’allait pas dans le sens de la constatation du Comité car elle n’annule pas la condamnation… ».

A travers ce même communiqué, Maitres Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Michel Boyon et Seydou Diagne invitent, en conséquence, l’État du Sénégal à respecter scrupuleusement les traités internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le respect de l’État de droit, des libertés publiques et de la démocratie.