Les cadres de Gueum Sa Bopp tirent sur El Malick Ndiaye…«le ministre le plus nul»

« Le pantalon Maculé, souillé dans les eaux puantes du jacuzzi de Sweet Beauty condamné pour « corruption de la jeunesse » et ses sbires sur pied de diversion

L’ex Agent de comptoir , le plus nul des ministres du Gouvernement du Sénégal, Monsieur El Malick NDIAYE et sa bande d’incompétents ont tenu une conférence de presse pour s’attaquer au Président Bougane Gueye DANI leader de notre mouvement Geum Sa Bop et candidat aux élections législatives sur la liste de SAAM SA KADDU.

En effet, leur inquiétude et leur manque de sérénité témoignent de leur échec lamentable suite à leur tentative de freiner l’élan populaire autour du Président Bougane Gueye DANI. La légèreté de leurs propos est suffisante comme preuve de leur incompétence face aux difficultés qui harcèlent les sénégalais dans les foyers, dans les marchés, dans les bureaux etc.

Le Sénégal est en faillite.

Vous ne pourrez jamais étouffer votre échec à travers des attaques contre le président Bougane Gueye est plus préoccupé à apporter des solutions aux préoccupations de ses compatriotes. Le président Bougane Gueye DANI n’a pas le temps de payer des séances de massage. Il travaille constamment.

Illustrons l’échec du Gouvernement de Sonko :

Nous sommes le 09 Octobre et les étudiants n’ont toujours pas reçu leur bourse. Cela n’est jamais arrivé. Ce gouvernement est une bande d’incapables un fardeau pour le peuple

Est-ce qu’on a besoin de majorité à l’assemblée pour :

– Réduire le train de vie de l’état ?

– ⁠rationaliser les directions et agences ?

– ⁠pour supprimer les fonds politiques du PR et du PM ?

– ⁠sortir du Francs CFA ?

– ⁠demander le retrait des militaires ? Français du Sénégal ?

– ⁠réduire le coût de la vie ?

– ⁠appels à candidature pour les postes à pourvoir ?

– ⁠criminaliser l’homosexualité ?

– ⁠poursuivre en justice les autorités épinglées par les rapports ?

– ⁠abroger la loi d’amnistie

-supprimer le haut conseil du dialogue social ?

Toutefois, Tu as la latitude de jouer avec ta parole, si cela relève d’un choix politique. En revanche, la crédibilité des institutions reste à préserver on ne fait de la com politique Avec les finances publique.

Les sénégalais vous réclament des éclairages sur :

Le scandale des 91 milliards de l’ASER envenimé par un supposé pot de vin de plus de 4 milliards 500.000

Le scandale de l’ONAS

Le scandale des 450 milliards d’Eurobond , les commissions et les critères de choix de JP Morgan.

Le scandale des marchés de L’AIBD octroyé à un rappeur devenu PCA.

Le scandale du TER qui n’arrive plus à satisfaire les usagers dont la majeure partie sont en danger de mort à cause des conditions difficiles de transport. Aujourd’hui, des filles ont échappé à une mort par étouffement.

Qui plus est, Les sénégalais attendent aussi la publication de la déclaration de patrimoine du Premier ministre Ousmane Sonko. A cet effet, nous demandons au Conseil constitutionnel de publier la fortune d’Ousmane Sonko.

Tandis que le Pauvre El Malick NDIAYE, le ministre des Transports qui a enregistré le triste bilan de 1200 accidents et plus de 350 morts depuis son arrivée à la tête de ce département, accuse les transporteurs de vampires.

« L’opposition cœur brisée « comme ironise El Malick NDIAYE, est prête à affronter « le pantalon Maculé « souillé dans les eaux puantes du jacuzzi de Sweet Beauty condamné pour « corruption de la jeunesse ».

Sachant que l’espoirs du peuple est brisé, le projet brisé le conséquence logique est que nos cœurs sont brisées

Nous cesserons par soucis de transparence et de bonne gouvernance, de réclamer ceci :

Le Conseil constitutionnel doit publier la déclaration de patrimoine du PM

Pastef est derrière 23 coalitions pour participer aux législatives dont celle qui a déposé le recours contre Barthélemy. SONKO est derrière le recours déposé contre Barthélemy . Il manque de courage pour affronter Barth après qu’il ait échoué avec le Pdt Bougane. Nous invitons le conseil constitutionnel à se démarquer de la tutelle de SONKO qui cherche à écarté Barthélemy.

D’ailleurs, Il est important qu’on nous disent où est ce qu’on en est avec cette histoire de corruption au conseil constitutionnel lors de la présidentielle ?

Ce pouvoir cherche à installer le chaos dans le pays à l’occasion de ces législatives. Ainsi, nous invitons l’armée à rester du côté du peuple à tout instant. Aussi, nous invitons les officiers de l’armée à rester vigilants.

Car, Jean Baptiste TINE ne peut pas organiser des élections crédibles . C’est un Général partisan il est devenu élève de Sonko. Pathétique !

Ce qui est plus scandaleux, c’est le transferts d’électeurs qui est en train de se dérouler au niveau de certains centres de vote du stade Iba Mar Diop à l’insu des électeurs. C’est le cas dans plusieurs autres localités dont Touba .

Nous sommes en train de collecter d’avantage d’informations sur ça.

C’est scandaleux cette aux allures de fraudes qui hante la Démocratie.

Fait à Dakar le 09 Octobre

Cellule des Cadres de Guëm Sa Bopp

Les Jambaars