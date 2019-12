Les corps de deux sénégalais toujours bloqués en Espagne…

Alassane Diallo et Hamdalaye Diallo, deux cousins, sont morts asphyxiés dans une ferme à Yegen, en Espagne, depuis plus de deux mois. Originaires du village de Gourel Bocar (Tambacounda), les victimes, informe le journal l’AS, vivaient ensemble dans la province de Grenada. Ils ont été tués dans leur sommeil dans des conditions dramatiques.

Mais, renseigne le quotidien, depuis un mois, les corps ont été remis aux autorités consulaires et se trouvent dans le funérarium en attendant d’être rapatriés pour seulement six millions. Selon l’As, les enfants et les veuves des disparus ne peuvent pas faire leur deuil. Et attendent toujours le rapatriement des dépouilles