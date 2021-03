Les cours (également) suspendus dans l’enseignement supérieur

Pour des raisons de sécurité et de la préservation de l’intégrité de tous les acteurs de l’Enseignement supérieur, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation porte à la connaissance de toute la Communauté Universitaire, des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) et des Établissements Privés d’Enseignement supérieur (EPES) de la suspension de tous les cours en présentiel à compter du Lundi 08 mars jusqu’au Lundi 15 mars 2021.

Toutefois, le ministre Cheikh Oumar Anne, dans un communiqué, invite les instances pédagogiques à prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité des cours à distance. Le Mesri réitère son appel pour la sérénité et l’apaisement dans les espaces pédagogiques et sociaux afin de permettre à notre cher pays de gagner la seule bataille qui vaille, celle d’un développement inclusif.