Les «croque-morts» de Yewwi vont enterrer Sonko

Ousmane Sonko demeure une attraction au sein du landerneau politique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) refuse de se laisser noyer par la machine politique Benno Bokk Yakaar. Le maire de Ziguinchor et ses soutiens font tout pour revenir dans la bonne grâce des sénégalais. Pour y arriver, ils ne manquent pas de stratégies. Deux vieux éléments du système ont repris le flambeau. Mais ces membres de Yewwi Askan Wi vont complètement enterrer ce qui reste du patriote en chef.

Ousmane Sonko veut tout faire pour sortir de prison. Le maire de Ziguinchor n’a pas vu venir son arrestation. Pour se sortir de cette mauvaise passe, il aurait entrepris une grève de la faim. Une diète qui a duré plus de vingt jours. Mais elle n’a pas suffi pour le libérer. Même son parti a entrepris des actions qui se sont soldées par des échecs. Alors, les renforts de Sonko commencent à sortir. Et ils viennent de Yewwi Askan Wi.

Cette fois-ci ce n’est pas Déthié Fall qui porte le combat, mais deux vieux éléments du système. Depuis quelques jours, ce sont Habib Sy et Aïda Mbodj qui portent le combat pour la libération de Sonko. À la tête d’une force délégation, ils sont allés voir le Khalife général des Mourides. Ce, pour plaider la cause du maire de Ziguinchor. Les leaders de Yewwi, incapables de faire arrêter la diète de Sonko, ont mis sur pied un stratagème pour que Serigne Mountakha Mbacké le fasse pour eux.

Pour aller plus loin dans leur stratégie, Habib et Aïda jouent sur les sentiments. Face à la presse, ils ont décrit Sonko dans un état mourant. Ils ont aussi failli verser des larmes devant les caméras. Une sortie qui laisse perplexe de nombreux sénégalais. La question qu’ils se posent est de savoir comment Sonko pourrait-il tenir alors qu’il est à 25 jours de grève ? Une interrogation qui met en doute la parole de ses anciens éléments du système.

Aïda Mbodj et Habib Sy sont pleinement dans leur rôle. Ces personnes veulent tout faire pour revenir dans le jeu politique. La situation alarmante de Sonko n’a pas empêché à l’ancienne maire de Bambey de maintenir sa candidature pour la présidentielle. Et pourtant son « fils » s’est fait éjecter de cette course. Habib Sy, pour sa part, demeure un élément du système. Il fait bonne figure pour être dans les bonnes grâces des patriotes.

Mais Aïda Mbodj et Habib Sy font partie des personnes qui ont mis le promoteur du « Gatsa Gatsa » dans cette situation. Pour des leaders de leur trempe, ils auraient pu lui éviter toutes ces dérives. À chaque fois que Sonko appelait à un mortal kombat, ils étaient là. Quand Sonko déraillait, ces vieux n’ont pas sû lui rappeler la bonne voie à suivre. Ils sont même allés jusqu’à le soutenir dans ses dérives. Maintenant qu’il est au fond du gouffre, ils tentent vainement de l’en sortir.

Oubliant ainsi tout ce que leur petit petit projet a fait. Les appels à manifester de Ousmane Sonko ont fait une trentaine de morts. Ils ont causé la destruction de l’université, le temple du savoir. À cause de Sonko et ses casseurs, beaucoup de jeunes sont au chômage. Les insulteurs, se réclamant de son parti, continuent d’attaquer les Khalifes. Et aucun d’entre eux n’a essayé d’arrêter Sonko. Alors défendre le PROS (Président Ousmane Sonko) après tout ça, c’est être d’accord avec lui sur ses pratiques ignobles.

Mais à vrai dire, ces vieux dinosaures sont loin de rouler pour Sonko. Tout ce qui les intéresse c’est profiter de la notoriété du maire de Ziguinchor. Tout comme les autres leaders de Yewwi, Habib Sy et Aïda Mbodj vont profiter de la mort politique du maire de Ziguinchor. L’absence de Sonko ne va pas manquer du tout à ces anciens compagnons de Wade. Ils vont en profiter pour relancer leur coalition qui est à l’agonie.

Les patriotes ont intérêt à ne pas s’exciter de sitôt. Habib Sy et Aïda Mbodj sont loin d’être les nouveaux sauveurs du leader de l’Ex parti Pastef. Toutes les personnes qui ont côtoyé Wade savent comment tirer profit d’une mauvaise situation politique. Malheureusement, ils s’exposent bêtement à la colère des sénégalais. En soutenant Sonko, ils risquent de rejoindre la liste des traîtres de la République.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru