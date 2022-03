Les demandeurs d’emplois se ruent vers le public

La Fonction publique est un secteur attrayant. De plus en plus de demandeurs d’emplois se tournent vers elle pour mener leur carrière professionnelle. Le rapport de 2019 sur l’état de la Fonction publique publié hier lors d’un atelier, révèle que la plateforme de gestion des demandes d’emploi a enregistré 38 440 nouveaux utilisateurs, dont 11 713 qui ont effectivement terminé leur inscription comme demandeurs d’emploi.

Analysant cet élément du rapport, Oumar Diouf de la Direction de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Dgpeec) soutient que cette attractivité est due à la politique de dématérialisation mise en œuvre. «Nous avons de plus en plus de demandeurs, parce que nous avons un dispositif dématérialisé qui peut permettre à n’importe quel citoyen de pouvoir s’inscrire et être un demandeur d’emploi.» Le document met aussi en exergue le nombre d’agents recrutés en 2019. 2672 agents ont été recrutés dans la Fonction publique, précise M. Diouf.

Ce, «en dehors des agents contractuels recrutés pour le compte du ministère de l’Education et de la formation». Ce qui, d’après lui, «montre qu’il y a un effort substantiel en termes de renforcement des ressources humaines». S’agissant du recrutement, il a été constaté que les profils techniques sont privilégiés. Ainsi 2060 agents recrutés, soit 77%, ont des profils à vocation technique, 612 agents, soit 23%, ont des profils à vocation interministérielle. L’étude qui s’est intéressée également à la gestion des carrières des agents de la Fonction publique, a montré «un taux de mobilité raisonnable, donc un effectif stable». Lire la suite en cliquant ICI