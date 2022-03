Casamance : Les déplacés attendent toujours une assistance

Ils sont plus de 6000 personnes à avoir fui les combats opposant l’armée sénégalaise au Mfdc, le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Regroupés sur différents sites, dans les localités environnantes, ces réfugiés et déplacés internes peinent encore à être assistés. Il n’y a pas de camps érigés pour leur servir d’abris et les distributions alimentaires arrivent au compte-goutte. Jusque-là, ils n’ont pu compter que sur la générosité de leurs proches et connaissances. Une situation précaire qui les plonge dans une profonde détresse, rapporte Emedia.

Toujours selon nos confrères, l’Etat gambien les a tous recensés mais depuis, ces déplacés internes n’ont reçu qu’une modeste ration alimentaire. Insignifiante à leurs yeux. Alors que le ramadan approche à grands pas, les victimes directes de la résurgence des tensions entre l’armée sénégalaises et le Mfdc ne formulent qu’un vœu : le retour immédiat au calme qui leur permettra de rentrer chez eux.ance