Les enseignants en colère contre…Macky Sall

Lors de son face – face avec les journalistes dans la nuit du 31 décembre, le Chef de l’Etat avait encore réitéré sa position : il ne céderait plus aux pressions exercées par les enseignants pour une hausse sur leurs salaires ; selon lui toujours, il n’y a aucune raison qui puisse pousser les syndicats à déclencher les hostilités. Cette version servie par M. Le Président ne fait que démontrer l’aversion que nourrissent les politiques à l’endroit des enseignants.

Et pourtant dans les moments durs de sa vie d’Opposant, M. Sall fut un fervent défenseur de la cause des enseignants lorsque l’année scolaire fut frappée de pleins fouets par une grève qui annonçait les couleurs d’une année blanche. On était en 2012, l’année qui marqua le début de la fin de la gouvernance du Maître Wade. Si aujourd’hui M. Le Président se renie et se dédit, on peut légitimement estimer que d’épiques confrontations entre enseignants et gouvernants semblent inévitables. Au grand dam de l’École.