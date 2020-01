A l’image du concept «Sénégal Propre», «Sénégal Vert» sera bientôt lancé par les Laobés réunis autour de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora. L’annonce a été faite, ce week-end, à Guédiawaye, par le Président de la structure, en l’occurrence, Bara Sow lors de la tenue du «Cleaning Day» : «Nous remercions et félicitons le Président de la République Macky Sall pour cette très belle initiative, le «Cleaning Day». L’hygiène et la propreté, c’est la vie. On ne peut pas vivre sans elles. Pour être en bonne santé, on doit être d’abord propre et vivre aussi dans un cadre, voire un environnement propre. C’est ce qui nous pousse à venir s’aligner derrière le Maire de la Ville de Guédiawaye pour apporter notre pierre à cette ouvre. Sur ce, notre fédération invite tous ses membres à travers le Sénégal à se joindre aux autorités locales respectives et, notamment, les Maires, pour soutenir ces actions salutaires pour nos populations », a lancé le Président Bara Sow qui, d’annoncer : «Prochainement, nous allons, nous aussi, lancer la campagne de reboisement «Un Laobé, un Arbre». Nous, Malaw, avons une longue histoire avec les arbres. Ils font partie de nous-mêmes. Une vaste campagne de reboisement sera organisée pour soutenir le «Sénégal Vert».Nous ne lésions sur aucun moyen pour la réussite de cette initiative chère aussi au Chef de l’Etat Macky Sall ».

L’occasion faisant le larron, le Président des Laobés du Sénégal d’apprécier la dernière adresse à la Nation du Président Macky : «Le discours du Président de la République lors du 31 Décembre 2019 dernier est très rassembleur. En l’coutant, on sent cet amour, voire ce patriotisme qui l’anime. Voilà un dirigeant qui veut laisse un souvenir positif dans la conscience des générations futures. C’est pourquoi, j’invite tous ses soutiens, toutes les patriotes du Sénégal à venir l’accompagner davantage pour une bonne réussite de son actuel mandat. Qu’ils ne se laissent divertir par ces assoiffés du pouvoir qui agissent pour leurs propres intérêts ».