Les faiblesses du «guerrier» Barth face au «tout-puissant» Sonko

Barthélémy Dias est devenu le principal opposant de Ousmane Sonko. La tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu a pris le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) comme cible. Dias-fils veut prendre sa revanche sur celui qui est à la tête de la Primature. Une tâche qui ne sera pas facile. Il a beau être un guerrier politique, il risque de ne pas faire le poids contre le numéro 2 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Plus rien ne va entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ! Depuis qu’il a pris part au dialogue national initié par Macky sall, Dias-fils est devenu une cible a abattre. Ousmane Sonko et ses partisans voient en lui un «Juda». De son côté, le désormais ancien maire de Dakar ne digère plus les coups bas des Patriotes. Ces derniers l’ont dépouillé de tous ses postes. Il se retrouve aujourd’hui sans fonction. Depuis qu’il a été déchu, il ne peut plus accéder à la mairie de Dakar barricadé par la Police.

Le «guerrier» ne laisse pas faire. Il est dans la résistance. Mais il part affaibli dans cette guerre. Vu comme l’alter ego de Ousmane Sonko, il lui manque beaucoup de choses. Pour réussir à faire tomber le patriote en chef, il faut être comme lui. Chose que Barth n’est pas encore. Il n’a pas la notoriété de son adversaire éternel. Les résultats des élections législatives de novembre dernier le prouve suffisamment. Barth a perdu là où il ne fallait pas avoir de défaite.

Ce qui s’explique par le fait que Barthélémy Dias n’est pas un leader d’envergure nationale. Il a toujours été derrière Khalifa Sall. Il était un bon numéro deux, mais pas encore numéro un. Barth était certes en ascension dans la capitale, mais son élection à la ville de Dakar était due plus à l’apport de Pastef qu’autre chose. Sa défaite devant Abass Fall le prouve à suffisance. L’homme ne dispose d’aucune notoriété en dehors de son fief. Il est bon maire mais pas «Borom Ndakaru». Une manque de notoriété qui l’handicape devant le premier ministre et leader de Pastef.

Barthélémy Dias est connu pour sa fougue. Il ne mâche pas ses mots et n’attaque pas à demi-mot. Quand il s’en prend à ses adversaires, il ne les ménage pas. Ces dernières sorties contre Ousmane Sonko sont aussi virulentes les unes que les autres. « Il est venu un matin chez moi, un jour à la Sicap Baobab, très tôt le matin, il avait les larmes aux yeux et la peur au ventre, en disant qu’on voulait l’assassiner et brûler sa maison. Il m’a demandé de l’aide. Je l’ai rassuré, je lui ai appris des choses, et je l’ai aidé à protéger sa famille», avait déclaré Barth en campagne électorale.

S’il utilise cette fougue contre Ousmane Sonko, il pourrait utiliser des mots qui lui ouvriront les portes de la prison. Pastef veut tout faire pour pousser Barth à outrepasser ses prérogatives. Ainsi, ils se débarasseront d’un adversaire encombrant. Surtout que cet adversaire à des dossiers judicaires qui planent sur sa tête. Tant que son ardoise sera aussi chargé, il ne devra pas faire des erreurs. C’est cet homme qui veut faire tomber le patriote en chef.

Mais Ousmane Sonko n’est plus cet opposant radical. Il est le premier ministre avec tous les pouvoirs qui vont avec sa fonction. Des pouvoirs exorbitants qui peuvent nuire à Dias-fils. Le PM est protégé. Il a tous les atouts avec lui. La preuve, beaucoup de personnes qui l’ont attaqué le paient cash. Il pourrait mener la vie dure à son jeune rival. Le destin politique de l’ex maire de Dakar est entre les mains des patriotes. Sauf qu’ils passeraient pour une machine à broyer des adversaires politiques s’ils s’en prenaient à Dias-fils.

Barthélémy Dias doit faire attention à Ousmane Sonko. A force de vouloir le combattre, Dias-fils finit par creuser un fossé entre lui et le peuple sénégalais. Le peuple a déjà porté son choix sur le premier ministre. Malgré tout ce qui a été dit sur le patriote en chef, les électeurs lui ont renouvelle leur confiance aux élections législatives. À l’état actuel des choses, Barth peu rester un guerrier. Mais qu’il reste en mode observation.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn