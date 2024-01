Voici les faux guerriers qui ont précipité la chute de Sonko

Ils ont vendu le concept de guerrier aux jeunes et à Ousmane Sonko. Au finish, plus de 30 jeunes se sont fait massacrer par des forces occultes et Sonko croupit au fond d’une cellule de la prison du Cap Manuel. Les faux « guerriers » de Pastef ont compris qu’il fallait vendre le concept du « Guerrier » tant prisé par les jeunes pour en faire des chairs à canon. Et ils ont réussi à partir de 2021 car ces jeunes étaient désespérés. Ces derniers ont vu Ousmane Sonko comme le Messie. Lui aussi s’est laissé jouer à ce jeu de faux guerrier. Aveuglé par une toute-puissance « imaginaire », Sonko s’est cru le véritable « Moïse » qui pouvait libérer son peuple…Et pourtant tout était faux !

Au Sénégal, quand vous tenez tête à quelqu’un de plus fort avec des mots de défiance, vous êtes considéré comme étant un guerrier. Dans la rue, vos contempteurs qui veulent vous pousser à l’affrontement crieront : « Guerrier nga » (tu es un guerrier). Et c’est ce genre de considération qui vous fait pousser large les épaules. C’est ce qui est arrivé.

C’est ce cri que l’on a entendu depuis 2021 après le premier appel de Sonko à la résistance. La toute première résistance guerrière de Sonko s’est soldée par la mort de 16 jeunes. Des éléments déstabilisateurs ont pensé profiter de la situation pour mettre en exécution leur sombre dessein contre le régime en place. Et ils se sont crus plus fort que l’Etat au point de prédire un chaos indescriptible si Sonko était mis en prison.

Mais pour comprendre le phénomène du « guerriérisme » de Sonko, il faut écouter ceux qui l’ont aveuglé par ce concept et ont précipité sa chute…Des individus qui se terrent à l’étranger et qui appellent à la déstabilisation des institutions de ce pays. Ces types d’individus, on les connait, ils sont du genre, Tounkara, Mollah Morgun… qui se terrent à l’étranger et qui n’osent même pas assumer leur combat en attaquant frontalement le pouvoir.

Ce sont eux qui soutiennent Ousmane Sonko en poussant les jeunes à investir les rues pour installer le chaos dans le pays. Peu importe pour eux les dommages collatéraux. Ce qui compte à leurs yeux, c’est que le Sénégal soit mis à feu et à sang. Ils ont trouvé les moyens pour poster des vidéos en excitant des jeunes complètement isolés pour mettre le Sénégal à feu et à sang.

Ainsi que n’a-t-on pas entendu sur la toile ? Des jeunes complétement excités qui menacent de mettre le Sénégal à feu et à sang. Ils soutiennent que quelles que soient les circonstances, Ousmane Sonko va être le 5ème Président de la République de l’histoire du Sénégal. C’est-à-dire quitte à créer des situations qui vont installer le chaos dans tout le pays. Ce qui veut dire que des individus peureux installés hors du Sénégal, croient qu’il faut incendier le pays en envoyant des jeunes au front.

Regardez la vidéo des faux guerriers de l’ex Pastef qui ont entraîné Sonko dans sa chute…

Au fond, ils sont en train de mener un combat loin d’être celui d’Ousmane Sonko. Ils profitent de l’image d’Ousmane Sonko dont ils se servent tout en le manipulant pour enfin réussir leur coup qui est de mettre le Sénégal entre les mains d’individus sinistres. Ousmane Sonko lui-même qui est l’allié de forces obscures et obscurantistes, se plait dans cette situation car espérant qu’avec l’alliance des Tounkara, Mollah Morgun… qui ne font que lui présenter des mirages, l’aideront à être le prochain Président de la République du Sénégal.

Une parfaite association d’individus véritables hors-la-loi qui cherchent à inculquer auprès des jeunes un discours de « guerrier ». Ils ont réussi à recruter des jeunes qui sont véritablement insignifiants tant du point de vue de leur nombre que de leur notoriété et qui appellent à mettre le pays à feu et à flamme, rien que pour que Ousmane Sonko soit installé prochain Président de la République du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn