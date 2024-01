Ousmane Sonko, un éternel perdant…il est soutenu par 29 « truands »

Ousmane Sonko est un leader vraiment atypique. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut vraiment être président de la République. Envoyé en prison, il s’accroche à la moindre étincelle d’espoir. C’est ainsi que 29 perdants ont décidé de faire de lui leur seul et unique candidat. Mais ces partis et mouvements sont à l’image du maire de Ziguinchor ils ne valent rien sur le plan politique. Mais les Patriotes sont tellement désespérés qu’ils ne savent plus à quels saint se vouer.

Depuis son apparition sur la scène politique, Ousmane Sonko a toujours été présenté comme le seul opposant capable de faire face au Président Macky Sall. Un rôle qu’il a réussi à merveille. Soutenu par les jeunes, il en a fait voir de toutes les couleurs au régime. Un succès qui finira par lui faire perdre la tête. Trop sûr de lui-même, il s’est lancé dans une révolution déstabilisatrice. Ainsi commence sa dégringolade politique. Des leaders commencent à quitter sa formation politique. Certains ont rejoint le pouvoir, d’autres ont suivi leur propre chemin.

Pour se relancer, il a regroupé plusieurs partis au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais sans le savoir, il deviendra le combustible qui va alimenter l’opposition. Ces camarades se sont servis de lui pour se relancer politiquement. Mais il semble ne pas retenir la leçon. À la veille de la présidentielle du 25 février 2024, des opposants, sans base solide, continue de courir vers lui. Ces hommes et femmes prétendent porter sa candidature mais au contraire, ils ne font que l’enfoncer dans son désespoir.

Ousmane Sonko est investi par 29 partis politiques. Une investiture faite dimanche 31 décembre 2023, dans un lieu privé, à huis clos, après l’interdiction par le Préfet de Dakar du meeting public prévu la veille pour «menaces de troubles à l’ordre public». Une investiture largement partagée sur les réseaux sociaux. Les patriotes croient fermement que cette investiture va changer quelque chose à la situation du leader de l’ex Pastef envoyé en prison depuis le 31 juillet 2023. Un parti est même venu se rajouter à ce groupe. Il s’agit du président du parti l’Uc/Bunt-Bi, du Dr El Hadji Ibrahima Mbow.

Mais ces partis ne changeront aucunement la situation du PROS (Président Ousmane Sonko). Des candidats sans aucune base ont décidé de faire du maire de Ziguinchor leur candidat. Aucun des 29 partis qui l’a investi ne pèse sur la balance politique. Ils ne sont connus que de noms. Ils n’ont pas de militants capables d’élire le maire de Ziguinchor ou son potentiel plan B. En résumé, ces partis et mouvements ne valent pas grand chose et ne mérite pas qu’on s’enjaille.

Ces leaders profitent de la notoriété de Sonko pour se refaire une santé politique. D’ailleurs, ils ne veulent pas que Sonko sorte de prison. Sinon, l’ex Pastef va les engloutir et former un nouveau parti. Tous ces leaders resteront d’éternels serviteurs du PROS. Chose qu’ils se refusent de faire. Tout comme Dethie Fall, Habib Sy et Aïda Mbodj, ce groupe de 29 veut se refaire une santé politique. Être avec Ousmane Sonko est le moyen le plus rapide pour devenir un opposant significatif.

Cette ruée vers l’ex Pastef prouve que ce parti est désespéré. Les Patriotes n’ont jamais voulu s’approcher des gens du système. Ousmane Sonko a toujours tiré sur les personnes qui représentent ce système. Il voulait même fusiller tous les présidents. Maintenant le voilà qui court derrière des poids plumes. Tout ce que le PROS voudrait, c’est être le prochain chef de l’Etat mais il risque de déchanter dans les jours à venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru