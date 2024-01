Tchad : Succès Masra renonce à son salaire de Premier ministre

Le Tchad, le Premier Ministre Succès Masra a pris de renoncer à son salaire au profit de l’amélioration de l’éducation et du bien-être social. Cette initiative vise à démontrer l’exemple et à atténuer les inégalités économiques persistantes dans le pays.

Il a exprimé sa conscience des difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux Tchadiens. Dans un geste significatif, il a choisi de renoncer à son propre salaire afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population. Dans une déclaration publique, il a affirmé : « Je me sens en mission et en privilège de servir la République. Je renonce à mon salaire (…) je vais le consacrer entièrement à une bourse d’excellence et sociale pour les 23 provinces du Tchad. On identifiera les enfants et cela sera communiqué de façon publique. »

Cette annonce a été accueillie favorablement par de nombreux citoyens, qui y voient un signe d’intégrité et de volonté de changement de la part du Premier Ministre. Face aux défis majeurs du Tchad, tels que la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales, cette initiative envoie un message fort et symbolique à la population.

Cependant, il reste à voir si cette action inspirante sera suivie par d’autres hauts responsables politiques et si elle aura un impact durable sur l’économie du pays. Néanmoins, elle témoigne de la volonté de Succès Masra de prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des Tchadiens, suscitant l’espoir d’un changement positif dans la gouvernance du pays.