Les femmes de Sonko l’enfoncent…les erreurs qu’elles ont commises

Tous les moyens sont bons pour libérer le PROS (Président Ousmane Sonko). L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) semble avoir épuisé toutes ses ressources. Les patriotes et leurs soutiens de la société civile ont tenté vainement d’employer la manière forte. Mais ils ont toujours échoué. Maintenant que l’étau se resserre autour du maire de Ziguinchor, ses femmes sont venues en renfort. Une première dans l’histoire politique. Mais ces bonnes dames n’ont fait qu’enfoncer leur époux. Elles ont détruit tout ce qui lui restait après la dissolution de son parti.

Ousmane Sonko s’est présenté aux Sénégalais comme un leader fort. Un grand révolutionnaire qui veut changer le Sénégal. Mais ses femmes ont anéanti cette image du résistant. Anna Diamanka et Khady Kébé ont pris la parole pour la première fois. Au micro du journaliste de la famille, elles sont revenues sur l’état de santé préoccupant de leur mari admis en réanimation depuis mercredi et qui est, aujourd’hui, à son 22e jour de grève de la faim. Ces dames ont supplié le président Macky Sall et la première dame de libérer le maire de Ziguinchor.

C’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal que les femmes d’un opposant font une sortie pour demander au président de libérer leur mari. «Je lance un appel de paix au président Macky Sall et à son épouse Marième Faye Sall. Nous leur demandons de libérer Ousmane Sonko et les autres détenus», a déclaré la deuxième épouse du leader de l’opposition. Une mauvaise publicité pour le leader qui a toujours appelé à un mortal kombat. Le Sonko que ces dames ont présenté est loin d’être le meneur que les patriotes ont suivi depuis son entrée en politique.

Une sortie qui démontre clairement que Sonko est abandonné par son parti. Les grands leaders ont fui au lieu de porter le flambeau de la résistance. Quand les leaders désertent et fuient leurs responsabilités, la famille est obligée de se faire entendre. Birame Souleye et Abass Fall sont toujours absents quand c’est important. Même si la vie de leur leader est menacée, ils préfèrent se terrer dans leur petit coin. Au point où ce sont deux dames qui portent véritablement le projet. Quelle déception pour un si ex grand parti. Pastef est complètement fini.

Et la sortie de ces deux femmes le prouvent clairement. Dans toute l’histoire politique du Sénégal, c’est une première de voir la femme d’un opposant quémander la clémence. Abdoulaye Wade est passé par cet épisode et personne n’a vu Viviane Wade se courber comme les femmes de Sonko. Idrissa Seck a fait sept (7) mois de prison pendant lesquels son épouse lui apportait ses repas. Mais elle n’a jamais supplié le président de l’époque. Ousmane Sonko vient d’être achevé par ses femmes. En voulant bien faire, elles ont fini par tout détruire.

Cette comédie a été très mal préparée. Elles ont commis beaucoup d’erreurs. Leur sortie est loin d’être bénie par Sonko. Anna et Khady ont été très égoistes en personnalisant leur demande. Ousmane Sonko n’est pas le seul à être arrêté. De nombreux jeunes périssent en prison. Mais elles préfèrent personnaliser le débat autour de Sonko et de leurs enfants. Et pourtant l’entourage du PROS a toujours crié à l’injustice. Alors, ces bonnes femmes n’avaient pas à suivre les mauvais conseils d’un journaliste en disgrâce. Elles ont raté leur sortie.

Cet ex parti qui faisait peur n’est plus qu’une coquille vide. Si les dames Sonko en sont réduites à quémander la libération de leur mari, c’est parce qu’elles se sont laissées manipuler par un valet de leur mari. Un journaliste s’est honteusement mis à la solde du maire de Ziguinchor jetant le discrédit sur toute la corporation. Il est derrière cette opération de com’ pour la libération de Sonko.

Ayant lui-même bénéficié des largesses de sa grève de la faim, il a inspiré le patriote en chef. Malheureusement pour lui, cette diète ne lui va pas du tout. Sa santé se détériore et il ne peut plus faire marche arrière. Voilà ce qui arrive quand on suit une personne qui ne soucie que de ses intérêts.

Ainsi les femmes de Sonko viennent de sonner la mort politique de leur mari. En demandant les largesses du président et de la première dame, elles ont fait passer leur mari comme un tocard. Le maire de Ziguinchor n’est rien d’autre qu’un révolutionnaire de carton.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru