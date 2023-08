Coup d’éclat à l’ex Pastef…un membre de la famille candidat pour remplacer Sonko

Ousmane Sonko est incarcéré depuis le 31 juillet 2023. Et depuis lors, il multiplie les actions, leurres et artifices, pour pousser les jeunes à envahir les rues pour exiger sa libération. Malheureusement pour lui, l’Etat reste ferme. Celui qui voulait une fin atroce pour Macky comme celle de Samuel Doe, se retrouve lui-même dans la prison de haute sécurité de Sébikhotane, amaigri et rongé par une grève de la faim. Avec toutes ces tentatives de diversion, l’ex parti Pastef prépare en cachette une candidature qui pourrait bouleverser le monde politique…Sonko éliminé des listes électorales, un membre de sa famille se prépare à prendre le relais…envers et contre les idéaux du Pastef original…

On aura tout vu avec Sonko. Une quarantaine de morts, des menaces humiliantes à l’encontre du Président de la République du genre « il me tue ou je le tue », « c’est du gatsa-gatsa », « il doit se salir les mains » « on va le traîner comme Samuel Doe », des insanités du genre « mon fils a échoué au Bac à cause de Macky » … Que Sonko n’a-t-il pas dit ? Il est même allé jusqu’à dénoncer l’immixtion de la famille du Président de la République, dans les affaires de l’Etat. Tiens, tiens ! Et maintenant nous sommes sur le point d’assister à une dévolution monarchique au sein de Pastef.

Dans l’ex Pastef, si ce n’est pas Sonko, c’est donc une des siens… Xibaaru a appris de ses sources que des tractations sont en cours dans l’ex Pastef pour trouver le candidat qui pourrait porter les idéaux du parti dissous et conduire le projet. Les candidats de substitution étant en prison comme Bassirou Diomaye Faye et le silence intrigant de Birame Souleye Diop, les conseillers du Pastef penchent pour une candidature au sein de la famille.

Bassirou Diomaye Faye a poussé le bouchon trop loin. Il est allé très loin dans ses sorties contre l’Etat, au point de lancer des appels à l’insurrection. Pour cela, il paie. Il croupit en prison, et à l’ex Pastef, on ne se soucie guère de son sort. D’ailleurs, c’est alors qu’il est en prison que Sonko a procédé à un remaniement à l’intérieur de son parti pour le démettre de son poste de secrétaire général du Pastef. Quant à Birame Soulèye Diop, il fait l’objet de controverses.

Le vice-Président de l’ex-Pastef a montré son véritable visage en faisant un cumul de fonction, maire de la commune nord à Thiès, député et Président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi à l’Assemblée nationale. Il est allé à l’encontre des promesses qui avaient été faites par l’ex Pastef qui sont que ce parti est contre le cumul de fonction. Malgré les injonctions qui lui ont été faites, Birame Soulèye Diop qui a goûté aux attraits des privilèges liés à certaines fonctions publiques, ne compte pas lâcher un seul morceau de ses délices du pouvoir. Ce faisant, il s’est discrédité dans la course à l’élection présidentielle.

Et les responsables de l’ex Pastef cherchent d’autres alternatives. Ils ont trouvé la clef. Ils pensent à l’un des membres de la famille. Elle se trouve à travers la présentation de la candidature de l’une des épouses d’Ousmane Sonko. Ils avancent que la « dame » en question pourrait porter le « projet islamique » du Pastef, vu que cette dernière maîtrise parfaitement le coran, a une connaissance approfondie du projet de leur ex parti et a aussi un cursus universitaire riche.

Ils sont partis du fait de Cristina Fernández de Kirchner qui a succédé à son mari Nestor Kirchner à la présidence de l’Argentine en 2007.Donc une femme peut succéder à son mari. Les idéologues du Pastef ne veulent pas disperser les voix du Pastef. Donner ses voix à une candidature de Yewwi serait détruire les bases électorales du Pastef.

Et les tractations sont en train d’être menées pour mettre la seconde femme de Sonko sur orbite. Mme Sonko Anna Diamanka serait cette nouvelle « Jeanne D’Arc » qui porterait la lance de son mari Ousmane Sonko tombé sur le champ de bataille. Elle présente des atouts. Ce n’est pas par hasard, si elle se met au-devant de la scène ces derniers temps. Elle se met en orbite, comme si elle était en train de mener une opération de charme aux yeux de l’opinion publique. Et c’est le nom Sonko qui sera mis en avant. La candidature sera sous le nom de Sonko Anna Diamanka.

On ne l’avait jamais vu se mettre au-devant de la scène comme auparavant. D’ailleurs en bonne musulmane, elle se permet de faire des rectificatifs pour indiquer qu’Ousmane Sonko n’observe pas une grève de la faim, mais que c’est l’administration pénitentiaire qui l’oblige à se priver de repas. Elle fait observer qu’Ousmane Sonko ne fait pas confiance à l’administration pénitentiaire qui a voulu lui imposer ses propres repas, avant de vouloir fouiller les plats que lui envoie sa famille. Sonko se méfie qu’on veuille le tuer en l’empoisonnant. Elle mène une véritable opération de com’.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn