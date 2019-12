El Hadji Malick Gueye, leader en chef du mouvement «And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » (mouvance présidentielle) vient d’être promu par le Chef de l’Etat. L’ancien député libéral, par ailleurs, ex-Président de la Fédération départementale Pds de Kaolack est nommé Conseiller Spécial du Président de la République Macky Sall. Il est, ainsi, rattaché auprès de la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCCT), Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Une nouvelle très bien accueillie par les femmes de sa structure. A en croire Adja Bineta Gningue, leur Présidente : «Nous remercions Monsieur le Président de la République d’avoir fixé son choix sur un homme de valeur, en l’occurrence, El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué. En le nommant conseiller spécial, il a récompensé les innombrables efforts consentis par l’ancien conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient. Nous pensons aussi qu’El Hadji Malick Gueye est bien en terrain connu et il pourra jouer un rôle pivot auprès de la Présidente du HCCT», a réagi Adja Bineta Gningue. L’ancienne Présidente des femmes libérales du département de Kaolack, d’annoncer : «El Hadji Malick Gueye et son mouvement ont toujours joué leur partition aux différentes élections qui ont abouti à une large victoire du Président Sall dans le Sine Saloum. Il a pesé de tout son poids pour le triomphe de la mouvance présidentielle en investissant les coins les plus reculés du Sine Saloum naturel et, même, au –delà. Sur ce, nous entendons organiser, prochainement, un grand meeting «Sargal» à l’honneur de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous ne pouvons que lui remercier de son acte si noble. Nous allons lui rendre un hommage mérité ».