Les films les plus regardés en 2019

Après les grands succès de 2019, cette année 2020 va aussi nous surprendre avec les nouvelles sorties. Aujourd’hui, nous voulons partager avec vous les dernières sorties au cinéma, mais plus encore, sur les plateformes de streaming. Aujourd’hui, nous allons en profiter pour vous expliquer tous les avantages de ce type de plateformes, et les dernières sorties que vous pouvez y trouver sur le site.

Pourquoi regarder les films en streaming?

Voirfilms est sûrement l’une des plus grandes plateformes de streaming en France. Une plateforme qui offre un grand nombre d’avantages si on le compare aux salles de cinéma. Voici tous les avantages que l’on peut retrouver quand on regarde un film en streaming:

Tout d’abord le fait d’être chez soi, de pouvoir regarder un film après une longue journée, rien de mieux que se de “caler devant le canapé”! Bien évidemment vous pouvez en faire profiter à toute la famille, vos amis, en couple et même seul. De plus, nous pouvons nous arrêter, rembobiner, revoir le film le nombre de fois que nous le voulons, chose qui est impossible lorsque l’on regarde un film.

Nous pouvons profiter d’une séance chez soi, mais si jamais nous sommes en déplacements, il est donc possible de voir les films partout où nous le souhaitons, pour cela il vous suffit d’un smartphone, d’une tablette ou même d’un ordinateur avec une bonne connexion à internet!

De plus, vous pouvez en profiter sur grand écran grâce à un câble HDMI et plus de cela, la plus grande partie des films sont en bonne qualité de son et d’image. Voirfilms est une plateforme rapide et interactive: même avec une connexion moyenne, voire médiocre, l’interactivité est omniprésente.

Voirfilms offre des films de tout genre sur son site, on peut constater des classifications par genre et par année de sortie. Un choix énorme en ce qui concerne les films. vous avez accès à des tonnes de films: des films de comédie, romantique, drame, documentaire, horreur, thriller, policier, etc. La plateforme est constamment actualisée, pour que vous puissiez profiter des films qui sont actuellement au cinéma, chez vous!

Tous les films que l’on peut trouver sur Voirfilms disposent d’une information complète sur le film de notre choix. D’une part, un résumé écrit sur le film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page on a le nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos.

Pour avoir accès à tous ces avantages, il vous suffit juste d‘inscrire votre mail et un mot de passe, cela ne prendra que quelques minutes! Ne payez plus pour avoir accès à vos films préférés et aux sorties de cinéma! Mais ce n’est pas tout,les films que vous regarderez se chargent en quelques minutes, ce qui vous permets de pouvoir regarder le film sans plus attendre. Mais ce qui fascine encore plus les spectateurs, c’est que les films ne sont pas interrompus par de la publicité. Ce qui nous permets de profiter d’un film, du début à la fin.

Les films actuellement sur la plateforme

Sûrement un des films de DC Comics les plus attendus en 2019 est Le Joker. Le film dirigé par Todd Philips et protagonisé par Joaquin Phoenix, ne cesse d’attirer les plus grands fans de Batman. Dans lequel nous découvrons la vie dramatique de Arthur, surnommé à posteriori, le Joker. Le film évoque plusieurs théories, dont certains ont aimé le côté froid, réaliste et inconfortable, et d’autres qui ne l’ont pas aimé pour les mêmes raisons. Un film qui transmet toutes sortes d’émotions au public.

Après 10 ans de la première sortie de Zombieland, voici le retour des quatre tueurs de zombies, Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock, doivent se réunir pour combattre des morts un peu plus que vivants. Un très bon et savoureux cinéma de divertissement, qui détend et fait passer un agréable moment, 100% jubilatoire et qui ne pose aucune limite.

Gemini Man. Will Smith joue l’histoire du plus grand tireur d’élite, qui après de de longues mission, décide de prendre sa retraite. Cependant, il détient des informations confidentielle, d’où l’inquiétude de ses supérieur, qui décident de le supprimer. Mais l’adversaire, qui lui aussi est un très bon tireur, lui ressemble comme deux gouttes d’eaux et vingt ans de moins que lui. Une vraie bataille de jumeaux s’annonce.

N’attendez plus et commencez à profiter des films de manière simple et rapide tel et comme nous vous avons conseillé tout au long de cet article. Tous les films sont rangés par ordre chronologique de sortie et par genre. A partir de maintenant vous pouvez donc vivre de grandes expériences éprouvantes avec vos proches, qui vous rempliront de joie, de suspens, de tristesse, d’horreur et un incontournable numéro de sensations qui sont capable de vous transmettre un bon film!