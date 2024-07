L’APR face à Sonko et Diomaye…un combat perdu d’avance

L’état de grâce est fini pour le nouveau régime. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko font face à une nouvelle opposition. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a suffisamment titillé ses adversaires pour que ces derniers ripostent. Les hommes du «Macky» ont saisi l’occasion pour se relancer dans la course. Mais s’il y a des personnes qui n’ont pas droit à la parole, c’est bien les membres de l’Alliance Pour la République (APR). Ils ne font pas le poids face aux «révolutionnaires» de Sonko.

Lors de sa conférence de presse marquant les 100 jours de son arrivée au pouvoir, samedi dernier, le Président Diomaye Faye a adressé quelques piques à l’ancien régime, en affirmant n’avoir trouvé aucune trace des fonds politiques destinés au chef de l’État à sa prise de fonction. Une sortie qui a mis l’Alliance Pour la République (APR) dans tous ses états. Les Apéristes, vaincus à la dernière présidentielle, ont fait face à la presse pour répondre au locataire du Palais.

«Les Sénégalais, qui avaient fondé beaucoup d’espoir sur l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, restent préoccupés par l’inexistence du ‘Projet’ dont la gestation proclamée semble avoir mis fatalement notre pays en mode pause», ont déclaré Abdou Mbow et Cie. «Après cent jours, la conviction d’une très large frange de l’opinion est que le président Diomaye (Faye) et son Premier ministre (Ousmane Sonko) n’ont pas de direction. Cette perception accentue la déception et le manque de confiance», ajoutent-ils. Une déclaration qui a fait réagir les camarades de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.

L’APR veut ainsi s’emparer de la tête de l’opposition. Après avoir été battu par le «novice» Diomaye, les hommes de Macky veulent revenir dans la danse. Mais ils ne font pas le poids face à la force «destructrice» de Pastef. Macky Sall et sa coalition ont raté l’histoire après avoir tourné le dos à leur candidat. Lors de l’élection présidentielle, ils ont littéralement laissé tomber Amadou Ba face à des patriotes galvanisés après la prison. Cette trahison en pleine campagne électorale a précipité la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour. Une trahison qui en dit long sur ce qu’est devenue l’ancienne machine politique.

Pour pouvoir faire face à un parti comme Pastef, il faut un parti bien structuré. L’APR ne l’a jamais été. Une bonne partie des cadres de ce parti est partie après l’échec à la présidentielle. Pour s’en apercevoir, il suffit de regarder leur dernier face à face avec la presse. Aucun grand leader n’a pris part à cette conférence de presse. Seuls quelques seconds couteaux tentent de faire barrage à Pastef, un parti qui a tout obtenu grâce à la rue et une jeunesse dévouée à leur cause.

Et si l’APR ne brille plus, c’est à cause de Macky Sall. Après sa perte du pouvoir, il a tout abandonné pour aller servir Emmanuel Macron. Ce qui laisse ce parti sans leader. Depuis lors, l’APR est en quête d’un vrai leader. Si on en croit Aliou Sall, c’est le beau-frère qui pourrait hériter de ce parti…en lambeaux. «L’Apr d’aujourd’hui, tout porte à croire que c’est un projet dynastique Faye-Sall. C’est-à-dire que le parti sera confié à Mansour Faye. Et c’est cela la vérité, et je l’assume», avait déclaré l’ancien maire de Guédiawaye au micro de Babacar Fall.

Le dernier handicap de l’APR c’est sa mauvaise gestion présumée. Ce parti a été à la tête du pays pendant douze (12) ans. Beaucoup de partisans de Macky Sall sont épinglés par les corps de contrôle. Le plus grand carnage est sans doute l’affaire des 1000 milliards du Covid-19. Le rapport de la Cour des comptes démontre comment des personnes se sont faits des millions au moment où les sénégalais luttaient contre le virus qui a fait au moins 1000 décès confirmés. Pour certains membres de Pastef, les Républicains parti de Macky devraient être les derniers à parler.

Avec tous ses griefs, l’APR ne fait pas le poids face à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ce parti aura du mal à regagner la confiance des sénégalais. Ce qui devrait davantage pousser Amadou Ba à prendre ses distances avec ce parti qui lui a tourné le dos. L’ancien premier ministre doit mettre toutes les chances de son côté. Ce qui ne peut se faire avec un parti «souillé» par des scandales.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru