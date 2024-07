Sonko ne fermera pas les bases militaires françaises au Sénégal : les raisons

Au mois de mai dernier, le premier ministre Ousmane Sonko a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises au Sénégal. A travers une conférence de presse conjointe avec le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, en visite à Dakar, Ousmane Sonko avait sorti ses griffes contre l’armée française. Le panafricaniste qu’il est ne peut plus supporter de voir l’armée française occuper encore une bonne partie des terres Dakaroise. Et les invectives de Sonko contre les militaires français ne datent pas d’aujourd’hui et le retrait de ces troupes étrangères du territoire est non négociable. Aujourd’hui puissant PM, Sonko tarde à « chasser » les militaires français. A-t-il renoncé au retrait des troupes françaises ?

« Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays voisins du Sénégal, ont récemment mis fin à leur coopération avec la France, suite à la prise du pouvoir par des juntes militaires. L’armée française était présente depuis des années dans ces pays dans le cadre d’accords de défense visant à lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. La plupart de ces pays se sont tournés vers la Russie pour obtenir un appui en matière de sécurité, et ont également quitté la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour former leur propre alliance ».

Avant la présidentielle, Ousmane Sonko disait ce qui suit : « Si je suis élu président de la République, je n’hésiterais pas à dépêcher des troupes pour soutenir le peuple malien ». Cette annonce faite le 18 août 2022 par l’actuel premier ministre Sénégalais cadre avec la lutte contre les Djihadistes et le retrait des troupes françaises du Mali. Alors candidat Sonko demandait au peuple Sénégalais de prendre exemple sur les pays de l’AES, Le Mali, Le Burkina Faso et le Niger. Tous les Sénégalais se rappellent des propos durs de l’opposant radical Ousmane Sonko. Le retrait des troupes étrangères est inscrit dans le programme JOTNA de Sonko.

« Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l’armée française bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays, et sur l’impact de cette présence sur notre souveraineté nationale…Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd’hui par des garnisons étrangères » a-t-il déclaré lors d’une conférence à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

En effet, aussi bien à Ouakam, Mermoz, dans le département de Rufisque ou au centre-ville de Dakar, notamment au Port, l’armée française occupent des hectares entiers leur offrant des bases militaires sur le sol sénégalais. Et l’Armée Sénégalaise approuve le choix du PM Sonko : « l’Etat major sénégalais souhaite une mise à jour de ces accords de défense en gardant le volet coopération et formation qui est le chapitre essentiel, mais il penche pour le retrait des titres et terrains affectés aux militaires français… »

Une bonne partie des officiers sénégalais penchent pour la récupération par l’Etat du Sénégal desdits camps des mains des français et que leurs soldats puissent être hébergés dans les espaces militaires sénégalais pour ce volet coopération et formation. Le Premier Ministre Sonko le souhaite aussi. Mais pourquoi aujourd’hui, 100 jours après sa prise de fonctions, les militaires Français occupent toujours les camps de Dakar et de Rufisque. Aucun changement.

En 3 mois, 1500 militaires français ont quitté le Niger avec toutes leurs armes lourdes

« Les derniers soldats français déployés au Niger ont désormais quitté le pays. Trois mois après l’annonce, le 24 septembre 2023, par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, du retrait de l’ensemble des troupes déployées dans ce pays sahélien, conformément aux injonctions de la junte arrivée au pouvoir au cœur de l’été, l’armée française a achevé, vendredi 22 décembre au matin, le démantèlement de ses installations sur la base de Niamey, la capitale ». En 3 mois « 145 vols ont été effectués, 15 convois terrestres ont eu lieu et 1 500 militaires français ont quitté le Niger.

Au Niger, 1500 militaires français ont quitté le territoire en 3 mois. Et au Sénégal, 350 militaires occupent des centaines d’hectares et sont encore installés comme des troupes d’occupations. Mais Pourquoi le duo Diomaye et Sonko n’arrivent toujours pas à respecter cette promesse de campagne. La raison est simple : une histoire d’argent. Le régime de Sonko a besoin de la France pour les prêts sur le marché de la finance internationale. Le Sénégal a encore besoin du coup de pouce de Macron pour être crédible au FMI, à la Banque Mondiale et à la Banque africaine de développement. La France parraine encore le Sénégal à l’International.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn

Sources Dépêche, RFI