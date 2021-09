Les images de l’arrestation de Guy Marius Sagna (vidéos)

Frapp France dégage renseigne que Fallou Diagne (Noo Lank), Papis Djim (Frapp), Guy Marius Sagna (Frapp) et Silvestine Mendy (Africa First), ont été arrêtés par la police à Guédiawaye. Ce, alors qu’ils voulaient entamer leur marche contre la vie chère. « Les prix du loyer, de l’huile, du courant, du riz, du sucre sont chers. Idem pour le prix des tickets de Dakar Dem dik, de l’eau, de l’électricité et du téléphone. C’est pourquoi nous avons décidé de faire cette manifestation. Le vendredi, nous avions voulu manifester et le préfet nous l’en a interdit. Quelles sont ces façons de faire. Dans quel pays on est », a craché Guy Marius Sagna avant son interpellation.