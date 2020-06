Les jeunes de l’APR Pikine se révoltent contre les promesses non tenues

Rien ne va plus pour le parti présidentiel à Pikine dans la banlieue dakaroise. En effet, les partisans du Président Macky Sall ont voulu battre le macadam mais l’autorité préfectorale a opposé un niet catégorique pour la simple raison que la situation de la pandémie du Coronavirus n’est pas propice à des rassemblements.

Selon le coordonnateur de la marche, ce refus s’explique et se justifie aisément. Non sans déclarer que leur requête introduite pour une marche pacifique ce mardi 23 juin a été rejetée par le préfet de Pikine.

l’APR Pikine voit rouge

« Conformément à notre démarche républicaine et patriotique nous nous plions à cette décision de l’autorité pour ne pas braver l’interdiction mais nous comptons toujours poursuivre notre combat légitime et noble tout en passant à l’étape supérieure de nos plans d’action. Par ailleurs nous tenons à commémorer avec tous les sénégalais cette date historique et symbolique du 23 juin qui a été une date importante pour la consolidation de notre démocratie ».

Et le coordonnateur d’ajouter: « Aujourd’hui, après neuf bonnes années, des déconvenues ne cessent de pousser comme des champignons pour cette vaillante jeunesse qui avait fait preuve de bravoure de détermination et d’engagement à cette date du 23 juin. En réalité nous avons constaté que ces bonnes promesses sur l’emploi et la formation des jeunes qui pourtant suscitaient un espoir immense pour cette frange, aujourd’hui ne sont qu’à titre velléitaires. Il est temps monsieur le président d’appuyer sur le démarreur pour d’ores et déjà sortir des ténèbres de cette situation incongrue qui démotive un bon nombre de jeunes. »

Les jeunes de Pikine réitèrent leur attachement au Parti: « Nous saisissons l’occasion pour réitérer notre encrage, notre appartenance et notre militantisme au sein du parti alliance pour la république nous des militants disciplinés mais pas des suivistes »

APR Pikine rouge notre force la loyale et la droiture.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn