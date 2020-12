Les jeunes fortement touchés par le SIDA

Ce 1er décembre est consacré à la journée mondiale de lutte contre le Sida. Le thème de cette année est axé sur « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Selon Dr Safietou Thiam, Secrétaire Exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) et ancienne ministre de la Santé, « 32% des nouvelles infections du Vih/Sida concernent des jeunes de 14 à 24 ans ». Une montée en puissance de l’infection qui pousse le Cnls à revoir de nouvelles stratégies pour redynamiser la prévention, indique Dr Thiam et ajoute que de nouvelles infections reviennent chez les jeunes.

Et selon le Docteur Thiam, « ce qui empêche les gens de venir se faire dépister, c’est la crainte d’être stigmatisés, rejetés par les familles et la communauté ».