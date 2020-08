Les jeunes reporters offrent 500 milles et 3 ordinateurs…au journal Les Echos

La Convention des Jeunes reporters du Sénégal vient de poser un acte hautement symbolique renforçant davantage la solidarité qui existe entre les professionnels des médias et de la communication. Les jeunes reporters du Sénégal n’ont pas perdu de temps pour apporter aide et assistance au journal « Les Echos ». Le président de ladite convention en l’occurrence Ibrahima Baldé et ses camarades ont offert un chèque de 500.000 francs CFA et trois ordinateurs portables de marque HP au quotidien. Ils ont été remis au Directeur de Publication, Cheikh Oumar Ndao qui a magnifié ce geste posé par les jeunes reporters.