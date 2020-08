Zidane prêt pour affronter Manchester City ce soir à 19 heures

Le Real Madrid s’apprête à jouer un des matchs les plus importants de sa saison. Ils doivent rattraper à Manchester le 1-2 du match aller quelque chose de compliqué, mais Zidane est confiant car ses joueurs sont à 100%. Match prévu aujourd’hui à 19 heures.

La meilleure information concerne sans aucun doute l’état de forme d’Eden Hazard, le Belge semble avoir complètement récupéré. . « Il est en confiance, il a senti quelques gênes à la fin de la Liga et maintenant il se sent beaucoup mieux », a expliqué Zidane, avant d’ajouter : « Vous verrez comment on va jouer vendredi. L’important c’est que lui et tous les autres soient en forme et c’est le cas. On a eu dix jours pour préparer le match ».

La situation de Bale est plus étrange, il semblerait que son départ du Real Madrid soit quasiment acté. Jamais Zidane n’avait parlé aussi clairement du gallois. « Beaucoup de choses se disent mais nous avons une bonne relation. Il a préféré ne pas jouer le reste c’est entre lui et moi. », a indiqué le technicien français.

Zidane a rappelé que Bale ne l’a pas « déçu ». « Il n’est pas venu à cause de quelque chose de personnel. C’est une conversation entre lui et moi et ça reste dans le vestiaire ».

En ce qui concerne le match face à City à l’Etihad, pour Zidane, il s’agit d’une finale : « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être un beau match entre deux très bonnes équipes et c’est le plus important. Nous sommes conscients de la situation à la suite du match aller. C’est comme jouer quatre finales si on veut aller au bout et on va jouer la première. »

Malgré un résultat qui joue en sa défaveur, Zidane reste optimiste et souhaite une remontada : » Nous sommes désavantagés et nous le savons.. Les matchs éliminatoires ne se terminent pas jusqu’à la dernière minute, on veut jouer le Final 8. »