Les Tidianes giflent Sonko et ses nervis qui ont attaqué…

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) file tout droit vers la destruction. Ousmane Sonko et ses camarades veulent imposer le silence à toutes les personnes qui sont contre eux. Cette dictature rampante n’a pas épargné Tivaouane. Mais les jeunes Tidianes ont su laver l’affront. Et si les membres de ce parti de l’opposition n’arrêtent pas de faire des foyers religieux une cible, ils vont finir très mal.

S’il reste un peu d’intelligence à Sonko et Cie, ils devront arrêter de s’attaquer aux religieux. À chaque fois qu’ils se lancent sur cette voie, ils le paient cher. Le jour de la Korité, ils n’ont pas raté l’Imam de la Grande Mosquée de Dakar. Dans son khoutba, Alioune Badara Samb est revenu sur les manifestations notées ces derniers jour. «Kou dé si manifestations yi safara nga dieum (quiconque meurt dans les manifestations ira en enfer) », avait-il lancé. Un message qui n’a pas plu aux ultras de Pastef. Pour ne rien arranger, l’Imam avait lancé une collecte pour les travaux de la grande Mosquée de Tivaouane.

Suffisant pour qu’il soit la cible des patriotes. Les paroles de l’Imam Samb sonnaient comme un sacrilège pour Sonko et ses partisans. Dame Mbodj, le syndicaliste à la solde de Sonko, n’a pas raté l’Imam. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a tiré sur Imam samb. Avant de passer la balle à Cheikh Bara Ndiaye. Ousmane Sonko a clôturé les attaques. « Je dis à ceux-là qui disent que “quiconque perd la vie à l’occasion d’une manifestation ira en enfer, parce que leur combat n’est pas un combat pieux, mais que leur combat est motivé par des biens mondains”, que c’est faux. Nous connaissons la religion et celle-ci n’appartient à personne », a répondu le leader de Pastef.

Comme à ses habitudes, Pastef s’est pris au religieux. Pour Sonko et ses camarades, tout le monde doit être avec eux. Ils ont voulu faire taire l’Imam, malheureusement les choses se sont retournées contre eux. Ces attaques contre Imam Samb ont fait réagir la jeunesse Tidiane. Ils ont répondu diplomatiquement aux bonimenteurs de Sonko. Non seulement, ils ont démonté les accusations contre l’Imam de la Grande Mosquée. Mais ils ont aussi relevé le challenge lancé par l’Imam.

Vendredi passé, les jeunes Tidianes ont convergé vers la grande Mosquée pour répondre à l’appel de l’Imam Samb. Après la prière, ils ont réussi à récolter pas moins de quarante (40) millions en une seule journée. De quoi fermer le bec aux détracteurs de l’Imam Samb. Plus spectaculaire, ces jeunes ont brisé le tabou. Ils ont répondu frontalement aux attaques de Sonko et ses sbires. Le musèlement tant voulu par les Patriotes n’a pas eu lieu. Ils ont voulu faire de l’Imam Samb un traître aux yeux des sénégalais. Malheureusement, c’est Sonko qui est devenu persona non grata chez les jeunes Tidianes.

Revenons un peu sur les propos polémiques de l’Imam Samb. Pastef a beau gesticuler mais ce que l’Imam a dit est la pure vérité. Quand des jeunes manifestants s’adonnent à des saccages, des vols de biens d’autrui, des agressions, des incendies de biens personnels et de cars du service public, s’ils meurent dans un tel exercice l’Imam a raison de dire qu’ils iront en enfer. Quand des jeunes meurent pour défendre l’interet d’un seul leader politique, l’Imam a raison de dire qu’ils iront en enfer.

Ces jeunes ne sont pour Sonko qu’un rempart pour éviter de se faire broyer par la machine du pouvoir. Ils ne représentent rien d’autre. La preuve, Sonko a oublié toutes les personnes qui se sont battues pour lui. Ils sont dans les geôles de Macky oubliés par le leader de l’opposition radicale. Pendant que Sonko se pavane dans les rues de Dakar, ses militants croupissent dans les prisons. C’est la vérité que les patriotes ne veulent pas entendre.

Ousmane Sonko doit apprendre à faire de la politique sans y mêler les religieux. À chaque fois qu’il se lance dans cette voie, il en sort perdant.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru