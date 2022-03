Les mercenaires de Sonko…des trafiquants, des corrompus, un traitre et une proxénète

Dans le monde de Sonko, tout est bon pour accéder au pouvoir. Quelles que soient les compétences, l’essentiel pour lui, c’est de pousser les portes du Palais de la République et s’installer sur le siège du président, occupé ou non. Pour y arriver, Sonko s’est entouré de journalistes « véreux » qui font le sale boulot. Et son équipe s’est par la suite étoffée avec des rappeurs, des activistes, des religieux, des hommes de tenue et des femmes de mauvaises mœurs…

Sonko veut être le locataire du Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor « by any means necessary » (Par tous les moyens nécessaires) comme le disait Malcom X. Et pour y arriver, il a tissé une toile composée de personnage abominables et funestes. Des voleurs, des trafiquants de visas, des mange-mil caché du palais, des traîtres et des proxénètes. C’est l’image d’un commando de la mort autour de Sonko. Des mercenaires qui ont déjà enterré leur dignité et qui sont prêts à donner leur argent, sacrifier leur famille et même donner leur vie pour le patriote en chef.

Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est défendu par une horde de gros bras et d’esprits malicieux qui sèment la désolation sur leur passage. On peut compter dans cet entourage, des rappeurs « trafiquants », des activistes « corrompus », des religieux « sodomistes », un gendarme « traître » et une proxénète « récidiviste ». Tout ce beau monde s’est donné pour mission de faire de Sonko le prochain président du Sénégal par force avant ou en 2024 et sans tenir compte des dégâts collatéraux.

Depuis l’arrivée de Sonko, de nouveaux types de « rappeurs » et activistes ont occupé les têtes des différentes structures comme « Y en a marre » le « M2D » et le « M23 ». Des rappeurs ont pris faits et causes pour le leader du Pastef et des activistes comme Guy Marius Sagna se sont carrément mis au service de l’opposant radical, le défendant corps et âme. Même lors des Locales, le leader du Pastef a eu plusieurs réunions avec des activistes pour porter le combat de la coalition « Yewwi Aska Wi ».

Par la suite des religieux « véreux » se sont mis en association de lutte contre la légalisation de l’homosexualité au Sénégal bien que cette pratique soit déjà condamnée par le code Pénal. Ces religieux demandaient la criminalisation de l’homosexualité avant de se dédire sur un plateau de télé. Et pourtant dans cette association de religieux, un membre se faisait entretenir par le palais de la République à hauteur de 1,5 millions FCFA par mois et l’un deux avait un neveu homosexuel qui est exilé en France. Depuis les révélations de xibaaru, cette association est aphone et inactive.

Et dans le bas du tableau des mercenaires de Sonko se trouve un gendarme qui a trahi ses frères d’armes pour se mettre au service du Ibadou accusé de viol sur la jeune masseuse Adji Sarr. Ce gendarme, sans foi ni loi, a été dégradé et se retrouve au chômage. Ce père de famille a mis en péril le bonheur de sa famille pour un présumé violeur. Comment va-t-il avoir du travail dans un pays où tout le monde le considère comme un « traître » ?

Et enfin la proxénète qui a vu son lieu de débauche fermé pour avoir soutenu le Ibadou suspecté de viol dans son établissement. Cette dame qui vivait du fruit de son « bordel » illégal continue de soutenir le politicien accusé d’avoir « sodomisé » une jeune masseuse. Et depuis la fermeture de son établissement, la dame est soutenue par ce politicien qui ne lésine pas sur les moyens pour maintenir tout ce beau monde dans de bonnes conditions… Et c’est à coup de millions par mois que Sonko entretient toute cette horde de mercenaires qui lui ont prêté allégeance…

La rédaction de xibaaru