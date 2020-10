LES MINISTRES ALIOUNE NDOYE ET ALIOUNE SARR, VOUS DEVEZ ABSOLUMENT TOUT AU PRÉSIDENT !

Des alliés, ayant des privilèges et ayant conscience de ceux-ci, doivent accompagner le président Macky SALL, qui subit des attaques politiciennes. Nous avons tous des privilèges, et en prendre conscience, peut être une étape longue et houleuse, en effet, remettre en question l’entièreté du monde qui nous entoure, et son fonctionnement peut s’avérer compliqué pour certaines personnes.

Être des alliés, c’est donc plus que de faire preuve de compassion à l’égard de celui qui est victime de délations, de mensonges, de manipulations…, c’est agir.

Un privilège, c’est un pouvoir ou une immunité particulière que l’on détient sans avoir fait d’effort pour l’obtenir, et qui nous facilite la vie bien que nous n’en n’ayons même pas conscience. Ce n’est ni bien ni mal en soi, il est juste important d’en avoir conscience.

Les ministres Alioune Ndoye et Alioune Sarr ne sont pas des alliés mais des adversaires à la politique du président de la République Macky SALL.

Ils se foutent totalement de la réussite du président! Ce qui les intéresse, c’est d’être à la tête de leurs partis politiques respectifs.

Ils ont une démarche totalement contraire à celle de leurs leaders, à savoir, le président de l’Assemblée Nationale l’honorable Moustapha NIASS et la présidente du HCCT Aminata MBENGUE NDIAYE, qui sont d’une loyauté remarquable depuis le début de leur compagnonnage avec le président Macky Sall.

L’une des règles les plus importantes pour être de bons alliés est de ne pas vouloir prendre trop d’espace en récupérant les réalisations du président en votre faveur, et en bloquant ses projets pour vos agendas personnels, notamment. C’est MACKY SALL qui a été élu par les sénégalais, pas vous!

En étant alliés, on ne peut pas se taire, se taire, c’est cautionner. Il faut savoir se montrer solidaires et ne pas laisser le fardeau au président de la République et aux militants et responsables de l’APR, qui ont été généreux tout le temps, en vous accueillant et en partageant avec vous les pouvoirs que les sénégalais nous ont confiés.

Ils sont nombreux ces alliés au sein de la mouvance présidentielle, qui se réjouissent en privé de certaines difficultés auxquelles sont confrontés le président Macky SALL et son gouvernement. Quelle malhonnêteté !

Votre inaction rend complices et renforce l’opposition qui essaie de torpiller l’excellent travail du président de la République.

À vrai dire, vous êtes une opposition aux projets de Macky SALL.

Certains collaborateurs du président sont en train de jongler avec des grenades.

Si ça explose, ils ignorent qu’ils seront les principales victimes.

Comme disait Etienne de Boétie « Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis mais complices ».

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM / RESPONSABLE APR GRAND YOFF