Les nouveaux opposants…attaqués par les hommes du MACKY

Les soutiens au président de la République attaquent les opposants par des mots durs. Dans une déclaration rendue publique, le coordonnateur du M.A.C.K.Y (Mouvement d’Adhésion Citoyenne “kooluté ak Yokuté”) s’en est violemment pris à ceux qui font aujourd’hui l’opposition sénégalaise à l’insu des partis dit d’opposition. « Sonko le menteur, Adama Gaye l’insulteur, Guy Marius le zélé ; Y en a marre l’idiot hurleur et Aar Li ñu Bokk l’arriviste opportuniste » ont été ainsi catalogués par Bacary Seck coordonnateur du M.A.C.K.Y dont voici le texte ci-dessous…

ALERTE ! UNE NOUVELLE ESPÈCE DE SANGSUE….AU SÉNÉGAL !!!

Vous vous imagineriez certainement, en lisant le titre, qu’il s’agit d’une nouvelle forme de sangsue, ces annélides aquatiques qui sucent le sang des parties du corps sur lesquelles ils s’appliquent. Eh bien non ! Ce titre (sangsue) caractérise cette nouvelle famille d’activistes qui pullulent et polluent notre espace vital : la soi-disant société civile (qui fait de la politique déguisée), des associations de « malfaiteurs » telles que Y’en a marre et Aar lignou bokk et des gens qui se permettent d’utiliser les réseaux sociaux et autres médias pour distiller leur venin puant (Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et Adama Gaye).

En effet, l’actualité nationale est animée par ces derniers qui, en véritables sangsues (celles -là, contrairement à celles que nous connaissons), visent à sucer les méninges des gens. Nous voulons dire par là qu’ils essaient, chaque jour que Dieu fait, de faire gober aux citoyens des balivernes les unes plus ridicules que les autres. Et dernièrement, ils ont franchi le rubicon. En quoi faisant ? Ils n’ont rien trouvé de mieux que de verser dans des mensonges et dénigrements à l’endroit du Chef de l’État, SEM Macky Sall.

Ousmane Sonko, le Tartuffe de l’arène politique, garde toujours la première place de ces enquiquineurs. Non content de divulguer de fausses informations (nous nous demandons même s’il ne prend pas ses rêves pour des réalités tellement il a l’esprit fertile), en accusant tout le monde de détournements, mais il se permet de se cacher quand il s’agit de prouver ses allégations…mensongères. A plusieurs reprises, il l’a fait. Mais les deux plus récentes sont quand il s’est agi d’apporter des preuves sur les supposés six mille milliards de l’affaire Pétrotim-Aliou Sall ou encore quand il a été débouté par la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale sur la fameuse affaire des quatre-vingt-quatorze milliards. Et que dire d’un député qui perçoit son salaire sans se présenter à l’hémicycle ? Un représentant du peuple arrogant et stérile en termes de droiture, d’honnêteté, mérite-t-il qu’on accorde du crédit à ses sempiternels gémissements ? Nous ne pensons pas ! Pour vous dire que le gars en question n’est pas fiable et des gens comme lui sont dangereux pour la stabilité nationale.

Pour le pseudo-journaliste Adama Gaye (dans quel organe de presse travaille-t-il ?) et Guy Marius Sagna, plus incorrects qu’eux, tu meurs. Comment peut-on se permettre certaines bassesses, surtout via les réseaux sociaux ?

Pour les groupements d’intérêt économique comme Y’en a marre, il est temps qu’ils arrêtent de nous pomper l’air ! Chaque fois que de besoin, ils s’affichent pour essayer de redorer leur blason afin de renflouer leur caisse. Ils ne sont pas encore conscients que les Sénégalais ont bien compris leur jeu. Idiotie ou surestimation de soi ? Nous penchons pour la première car s’ils étaient un tant soit peu intelligents, ils sauraient qu’ils ne pourraient plus gruger le peuple sénégalais qui a beaucoup muri et ne se laissera plus manipuler par ces chercheurs de fortune. Quant à Aar lignou bokk, quand est-ce qu’ils ont compris que nous avons quelque chose en commun ? Ils ont toujours été solitaires dans leur démarche et leur vie. Jamais ils n’ont eu la moindre considération pour le peuple ! Ce que nous avons en commun (lignou bokk) est plus fort que le pétrole et le gaz qui ont fait qu’ils se rappellent maintenant du peuple ! Ce que nous avons en commun, n’est pas une source tarissable ! Ce que nous avons en commun, est plus fort que tout cela. Ce que nous avons en commun, c’est le SÉNÉGA. Pas le Sénégal que vous voulez créer en y installant le désordre, le chaos, la défiance de l’autorité, le mensonge, la haine…mais le SÉNÉGAL des valeurs, de la solidarité, de l’entraide, du dialogue, de la paix…LE SÉNÉGAL DE LA TÉRANGA.

M.Bacary Seck

Président et coordonnateur du M.A.C.K.Y

Membre de la C.R.I.C (Cellule Républicaine d’Information et de Communication)

