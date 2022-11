Le libéral Macky Sall veut dicter sa loi aux prix

Pour faire contre-feux aux nombreux scandales du régime, Macky Sall annonce 11 mesures de baisse administrative des prix des biens et des services qui touchent le quotidien des Sénégalais. Évidemment, ce n’est pas la première fois que de telles mesures sont prises pour l’huile, le riz, le sucre et les loyers. Ce fut un échec et il recommence.

Pressé par le FMI de diminuer les subventions aux prix des produits pétroliers et à l’électricité, il ne sait plus à quel saint se vouer. C’est la panique, surtout que, de fait par rapport au dollar, le CFA est dévalué de plus de 30 % sur un an. Macky Sall en bon dictateur pense qu’il peut réduire les prix à leur plus simple expression comme l’opposition et la presse à l’instar de Pape Ale Niang de Dakarmatin qui doit être libre et continuer son travail.

“Les onze prix de Macky Sall perdront le match contre l’inflation“

Mais les prix en économie de marché obéissent à des « lois », hélas et il y a bien quelqu’un qui va payer l’ardoise et ce sera L’Etat. Qui va contrôler les prix? Les jeunes embauchés par le ministron Fofana, celui qui a cassé la direction du patrimoine Bâti, dernière recrue de la dynastie Fayesall.

Dans le fond, Macky Sall veut subventionner ses importateurs et à charge pour eux de financer la précampagne 2024 de BBY estimée à une vingtaine de milliards selon des dignitaires bavards de l’APR. Le syndrome Biya du Cameroun guette le régime, multiplier les mandats à l’infini, l’Emirat gazier. Mais le Sénégal est différent du Cameroun. Macky Sall peut rêver se proclamer Émir du Sénégal, et c’est vraiment triste pour un ancien du M23. Obama dit que le pouvoir révèle la nature profonde de l’individu.

Mamadou Lamine Diallo