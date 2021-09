Les plus vieilles jumelles vivantes au monde ont…107 ans

Deux sœurs japonaises, Umeno Sumiyama et Koume Kodama ont été certifiées par Guinness World Records comme les plus vieilles jumelles identiques vivantes du monde à plus de 107 ans et 300 jours.

Elles ont battu le record précédemment établi par les défuntes sœurs jumelles japonaises Kin Narita et Gin Kanie.

Les précédentes détentrices du records, Kin et Gin, détenaient le titre de jumeaux identiques les plus âgés à 107 ans et 175 jours depuis la mort de Kin en janvier 2000. Gin est décédé l’année suivante, à l’âge de 108 ans.

Les défuntes jumelles , dont les noms signifient or et argent en japonais, sont nées le 1er août 1892 à Nagoya et sont devenus des célébrités médiatiques au cours de leur dernière décennie.

Umeno et Koume, toutes deux décrites comme des personnes sociables, sont nées le 5 novembre 1913 sur l’île de Shodoshima. L’annonce de leur exploit a été faite le lundi 20 septembre pour coïncider avec la Journée du respect des personnes âgées – une fête nationale au Japon.

En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, les sœurs qui vivent dans différentes régions du Japon ont reçu leurs certificats officiels à présenter par le personnel de leurs maisons de soins séparées. Les jumelles ont été reconnues comme les nouvelles détentrices du titre le 1er septembre, a déclaré lundi, Guinness, dans un communiqué.

Umeno a quatre enfants et Koume en a trois. La personne vivante la plus âgée enregistrée, selon Guinness, est une Japonaise de 118 ans, Kane Tanaka. Le Japon a l’espérance de vie la plus élevée au monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.