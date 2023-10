Les populations de Darou Khoudoss se révoltent contre les ICS

Les populations de Darou Khoudoss et environs se sont encore révoltées hier contre les Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Et pour cause, des fuites de gaz émanant de l’entreprise avaient causé d’énormes dégâts dans les champs des producteurs de la zone. Très remontés contre cette énième injustice, les producteurs avaient commis un huissier aux fins de constater les dégâts, rapporte L’As.

Par la suite, les ICS avaient fermement promis d’indemniser les victimes, mais l’entreprise a tardé à mettre la main à la poche. C’est ainsi qu’hier, les populations ont laissé éclater leur colère dans la rue, en bloquant la circulation dans toutes les rues menant vers les ICS, empêchant du coup les travailleurs de regagner les postes. Il y a eu des débordements et les forces de sécurité n’ont pas tardé à réagir pour débloquer la situation et il y a eu des affrontements, avec des jets de gaz lacrymogènes et des pierres.

Finalement, il y a eu des arrestations, mais la source du journal indique qu’une rencontre entre les deux parties est prévue ce vendredi, pour tenter d’arrêter quelque chose et désamorcer ainsi la bombe.