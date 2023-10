Les concessionnaires du nettoiement menacent d’aller en grève

Le secteur du nettoiement risque de connaître des perturbations dans les prochains jours. Les concessionnaires de nettoiement envisagent d’aller en grève si le gouvernement ne solde pas les arriérés. En effet, mécontents du non-respect des engagements pris par les autorités relatives au payement de leurs prestations, ils comptent riposter par un arrêt de ramassage des ordures.

«Nous portons à la connaissance de l’opinion publique que dans les prochaines heures, le système de nettoiement risque de connaître des perturbations. C’est indépendant de notre volonté de concessionnaires. C’est de la faute de l’Etat qui n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis des concessionnaires que nous sommes avec nos charges», déclare le porte-parole du collectif des concessionnaires du nettoiement, Boubacar Diallo. Il est déçu par l’attitude du gouvernement. Ils sont en négociation avec le ministre des Finances et du Budget depuis sans qu’une solution ne soit trouvée. A l’en croire, le ministre des Finances et du Budget s’était engagé à les payer au plus tard au mois de juin dernier. Certes, il a fait des efforts par rapport à certaines entreprises, dit M. Diallo, mais le plus grand nombre des concessionnaires traverse des difficultés à cause des arriérés de paiements. Il interpelle le chef de l’Etat avant que cela ne soit tard. «Il ne faut pas attendre qu’on aille en grève pour qu’on nous jette l’opprobre», prévient M. Diallo dans les colonnes de L’As.