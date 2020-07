« Les rapports de l’IGE appellent à l’action du Président », dixit Moustapha Diakhaté

NON les RAPPORTS DE L’IGE n’invitent pas à L’INTROSPECTION collective et individuelle mais appellent à l’ACTON du Président de la République contre la prévarication des biens de la nation.

Heureusement, grâce aux rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’Armp, les Sénégalais disposent d’une information non partisane, suffisante et fiable sur la gestion calamiteuse des deniers publics et le cuisant échec de la promesse d’instaurer une gouvernance sobre et vertueuse pour extirper le Sénégal des griffes de la corruption, du népotisme, de la concussion, des détournements et pillages des biens de la nation.