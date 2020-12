Les révélations de Waly Seck sur sa maman

Waly Seck et ses amis étaient hier au village d’enfants Sos. Le fils de Thione Seck, qui est venu en aide aux enfants, a expliqué que ce geste est assez naturel pour lui, puisque sa maman aussi œuvre pour des actions de ce genre. « Quand vous venez à l’hôpital Fann et vous leur dites que vous venez de la part de Kiné Diouf Diaga (Sa maman), ils t’accueillent à bras ouverts. Parce qu’il y a des jours où elle vient ici laver des dépouilles, payer pour leur tombe, pour l’inhumation, les obsèques etc. et sans même les connaître. Les hôpitaux savent de quoi je parle, les prisons aussi. Donc ce n’est pas ce que je force, c’est naturel », a indiqué Waly Seck dont les propos sont rapportés par nos confrères d’IGFM.

Le fils de Thione Seck a, par ailleurs, remis plusieurs Kits en vivres au village d’enfants Sos.