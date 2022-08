Diaraf Sow: « les sénégalais ont récompensé et validé le travail remarquable de Macky »

Le parti ADAE/J et son Secrétaire Général national maître Diaraf SOW adressent leurs vives félicitations aux Sénégalais et à son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, par ailleurs Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la brillante victoire de la coalition présidentielle prononcée par la commission nationale de recensement des votes à l’issue des élections législatives du 31Juillet 2022.

Le parti ADAE/J rappelle que ces élections se sont déroulées dans un contexte économique mondial extrêmement difficile et défavorable marqué par des conséquences désastreuses dues à la guerre en Ukraine entraînant une hausse générale des prix et la cherté de la vie partout dans le monde entier.

Le Parti ADAE/J souligne que dans ce contexte laborieux où quasiment tous les pouvoirs politiques dans le monde souffrent et vacillent en ce moment et sont confrontés à la furie des masses populaires de plus en plus radicales souvent dans la rue pour manifester et exprimer leur mécontentement face à leurs conditions de vie de plus en plus difficiles ; gagner une élection n’était pas du tout chose aisée, ni au Sénégal, ni ailleurs.

Que dans ce contexte marqué par une inflation mondiale extraordinaire de tous les prix notamment les prix des denrées alimentaires et les prix de l’énergie, jumelé à des manipulations, mensonges et intox permanents d’une opposition abonnée aux défaites électorales mais affamée de pouvoir et de cohabitation, les choses ne pouvaient aucunement être faciles.

Que dans ce contexte très particulier ajouté à des élections tenues au cœur de l’hivernage, il ne fallait pas s’attendre aux meilleurs résultats de la coalition présidentielle qui a été tout simplement exceptionnelle en gagnant les élections d’une manière nette, claire et transparente saluée par tous les observateurs internationaux exceptés les mauvais perdants

Le parti ADAE/J signale qu’en Europe, des économies fortes et connues pour faire partie des moteurs de l’Union Européenne telles que l’Allemagne et l’Espagne connaissent des taux d’inflation records et les populations mécontentes manifestent tous les jours contre la cherté de la vie.

Qu’en effet, Berlin connaît une inflation annuelle de 8,5 % et Madrid une hausse générale des prix supérieure à 10 %.

Que l’Allemagne n’avait pas connu de telle désastres depuis la réunification (soit depuis plus de 30 ans) et les espagnols subissent la plus forte flambée des prix depuis 37 ans !

Les cause de cette catastrophe alimentaire et économique sont liées à la crise du Covid-19 couplée à la guerre en Ukraine qui touche le monde entier et l’opposition malhonnête a battu campagne sur des mensonges en faisant croire aux sénégalais que le pouvoir du Président Macky SALL est à l’origine de cette situation, ce qui est naturellement faux.

Le parti ADAE/J signale qu’en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et dans plusieurs États africains, on dépense juste ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable pour survivre à cette catastrophe alimentaire et économique avec une inflation sans précédent dans la planète menacée d’une généralisation des émeutes de la faim.

Mais que si au Sénégal, une partie de la population continue malgré les lamentations de s’accommoder au gaspillage et aux dépenses inutiles, c’est parce que le Président Macky SALL a mis beaucoup d’argent en termes de subventions des prix et a enlevé des milliards en termes de taxes pour les commerçants enfin de maîtriser l’inflation au Sénégal et permettre aux ménages d’avoir accès aux produits alimentaires de base.

Le parti ADAE/J informe qu’il faut être une vraie force politique pour gagner une élection dans ces contextes où même le Président Macron a été propulsé au deuxième tour à l’élection présidentielle avant de perdre les élections législatives en France , où le Président Sri lankais a été renversé par le peuple sous le regard impuissant de l’armée, où l’Equateur, le Maroc, l’Espagne, le Ghana, le Kenya et beaucoup d’autres pays encore peinent jusqu’à maintenant à maintenir les manifestants qui ne tolèrent plus les hausses des prix qui s’accentuent tous les jours.

C’est dans ces circonstances très compliquées, qu’au Sénégal, la coalition Benno Bokk Yaakaar a gagné malgré tout, les élections législatives, ce qui constitue une très grande victoire qui confirme l’ancrage de la grande majorité des sénégalais dans la coalition présidentielle mais aussi dans la vision et dans les projets et ambitions du Président Macky SALL.

Que les sénégalais dans leur écrasante majorité ont récompensé et validé le travail remarquable du Président de la République Macky SALL qu’ils aiment voir continuer.

Que les sénégalais dans leur écrasante majorité saluent les efforts inlassables du Président de la République pour développer le Sénégal ; des projets et des réalisations comme le Train Express Régional, les BRT, les routes, les autoroutes, les augmentations des salaires, les bonnes conditions des étudiants, des enseignants, des fonctionnaires, des retraités…

Que le monde rural salue les efforts inlassables du Président Macky SALL pour leur faire sortir de la précarité en les dotant d’électricité, d’eau potable, d’accès à une bonne éducation, de belles routes praticables, de semences et d’engrais de qualité, de centres de santé, de postes de police et de gendarmerie…

Que c’est pourquoi, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (parti ADAE/J ) et son Secrétaire Général maître Diaraf SOW félicitent tous les responsables de la grande majorité présidentielle sans exception, le Président Macky SALL en premier dont son seul bilan a suffi pour nous doter de cette belle victoire.

Que le parti ADAE/J félicite les responsables qui ont gagné leurs localités tout comme ceux qui ont perdu armes à la main. Que l’apport de tout un chacun a été déterminant pour cette belle victoire et cette majorité mathématiquement relative mais politiquement absolue qui permettra absolument à son Excellence Monsieur le Président de la République de continuer à bâtir un Sénégal émergent, développé et prospère en perspectives de 2035.

Le Secrétaire Général national Me Diaraf SOW