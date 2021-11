Le parti ADAE/J, de Diaraf Sow, en colère contre leurs camarades de BBY

À ceux qui font partie de ceux que nous soutenons becs et ongles mais qui n’ont qu’un seul objectif : celui de nous empêcher d’avancer politiquement dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, nous leur disons ceci : Faîtes vos jeux, vos combines, trahissez, retirez nous des listes sans raisons juridiquement acceptables, donnez nous des coups de poignard dans le dos, complotez contre nous et contre notre parti, faîtes tout ce que vous voulez, mais l’histoire ne se répétera plus, inchallah.

L’erreur de 2019, n’aura plus lieu.

Me Diaraf SOW n’est pas seulement un allié politique du Président Macky SALL mais un petit frère qui soutient son Grand Frère.

Nous aurions pu participer seul ou en coalition aux élections locales, nous aurions pu céder notre récépissé à coût de millions à des personnes qui en avaient grandement besoin mais nous avons refusé de faire tout cela par fidélité et par principe.

En tant que Président du parti ADAE/J, le parti le plus engagé à côté du Président Macky SALL parmi tous les partis alliés se Benno Bokk Yaakaar le premier parti à prendre position lorsque ça devient chaud et compliqué, nous avons récemment dépensé des millions, que nous avions pourtant besoin, en organisant un grand meeting de « Sargal » très réussi en l’honneur de ce Grand Frère, le Président Macky SALL, qui le mérite amplement, pour tout ce qu’il est en train de faire pour le Sénégal en matière de réalisations et d’investissements.

Nous avions aussi organisé cet événement pour lui signifier que ce qui nous liait à lui est plus fort que des biens matériels et financiers ou à des postes de responsabilité.

Aujourd’hui, à l’instar du prophète Youssoupha, c’est nos propres frères de coalition, qui nous jettent dans le puits au moment où nous l’attendions le moins.

Néanmoins, ils oublient que la royauté est du domaine du Tout Puissant Allah: « Khoulil Lahouma Malikoul Moulk Touhtil Moulka Mane Tashahou »

Youssoupha était, malgré leurs complots macabres et déloyaux, devenu Roi, parce que Allah en avait ainsi décidé.

En ce qui nous concerne, nous resterons plus que jamais fidèles à nos principes et notre engagement indéfectible à rester mobilisés derrière le Président de la République qui est notre seul et unique source de motivation.

Nous réaffirmirmons plus que jamais l’engagement de notre formation politique dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, qui est celui de notre leader, le Président Macky SALL.

Nous réitèrons plus que jamais notre détermination, quoi qu’il arrive, sans calcul et sans tricherie, à travailler derrière le Président de la République et à mettre tous nos moyens, compétences et possibilités, pour l’accompagner, l’aider et le soutenir à bâtir un Sénégal émergent et prospère.

Enfin, nous exhortons tous les militantes, militants et sympathisants de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J) à s’engager partout pour une victoire éclatante et sans bavure des listes de Benno Bokk Yaakaar.

Fait pour communiqué

Guediawaye le 14 Novembre 2021

Me Diaraf SOW Président National du parti ADAE/J