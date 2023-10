Les soutiens de Sonko traqués en Europe et aux Etats Unis…C’est chaud !

Ils ne sont plus en sécurité dans la diaspora tous ceux qui soutiennent Sonko et lançaient des appels à l’insurrection lors des évènements de mars 2021 et juin 2023. Tous les « Sonkolés » de la diaspora doivent trembler de peur. Tous ceux dont les comptes des réseaux sociaux débitaient des appels à la violence et à l’insurrection et qui ont été identifiés, doivent surveiller leurs arrières. Ils sont tous recherchés par Interpol et leurs fichiers sont transmis à toutes les polices du monde. Surtout tous ceux qui sont poursuivis pour « association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste ».

Désormais, c’est la peur dans le camp des partisans d’Ousmane Sonko qui depuis leur retranchement à l’étranger, se croyaient à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Les appels à l’insurrection au Sénégal seront sévèrement punis. Et les autorités ne badinent surtout pas avec la stabilité de ce pays surtout que le Pétrole et le Gaz ont été découverts. Pour cela, les autorités sénégalaises bénéficient de la coopération de nombreux pays à travers le monde.

Macky Sall a rappelé aux Sénégalais qu’il ne badinerait pas avec la sécurité de ce pays. Et depuis 2 ans que le pays est sous la menace d’une insurrection menée par Sonko, le Président Macky Sall a promis de laisser un pays en sécurité. Macky Sall met tout en œuvre pour obtenir la coopération de pays étrangers où des délinquants ennemis de la stabilité du Sénégal, se croient à l’abri de toutes poursuites judiciaires.

Ainsi, tous ceux qui ont menacé à l’extérieur sont recherchés par les polices du monde entier. Certains qui ont la double nationalité peuvent souffler car le pays n’extrade jamais ses ressortissants. C’est le cas de Ousseynou Seck dit Akhénaton en France. Mais ceux qui n’ont pas la nationalité du pays hôte et ont toujours la nationalité sénégalaise doivent s’inquiéter. Ce cas suivant aux Etats Unis résume toute la situation.

« L’Enforcement and Removal Operations (ERO)», l’agence américaine dont la mission est d’arrêter et d’expulser les migrants suspects, informe sur sa page, avoir procédé le 17 octobre dernier, à l’arrestation d’un citoyen sénégalais en situation irrégulière aux Usa.

Il est recherché par les autorités sénégalaises pour association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste, destruction, dégradation et dommages en relation avec une organisation terroriste, actes préparatoires visant à compromettre la sécurité publique ou à provoquer de graves troubles politiques, provocation directe d’une foule armée et détention d’armes sans autorisation administrative préalable », indique l’Agence.

Ceci indique clairement que les gouvernements des pays étrangers acceptent de coopérer avec l’Etat du Sénégal pour mettre hors d’état de nuire tous les terroristes où ils se trouvent. Des terroristes qui veulent plonger dans l’instabilité l’Etat du Sénégal après la découverte d’importantes ressources naturelles sur le territoire nationale. Ces individus se sont mis à la solde de forces obscures rien que pour déstabiliser le Sénégal.

Des forces obscures puissantes qui font tout pour parvenir à leurs desseins. Elles ont même réussi à obtenir leur relais local au Sénégal en la personne d’un certain Ousmane Sonko qui fait tout pour lancer des appels à l’insurrection. Ousmane Sonko est au service de ses forces obscures qui veulent faire main basse sur les ressources du Sénégal. Ces forces obscures ne lésinent pas sur leurs moyens pour parvenir à leurs fins.

Seulement, Ousmane Sonko et certains de ses sbires au plan national sont jetés en prison. Ceux qui comptent poursuivre leurs actions à l’étranger sont désormais traqués. La preuve est donnée par les Etats Unis d’Amérique du Sénégal qui veulent tout faire pour coopérer avec l’Etat du Sénégal afin de neutraliser ces terroristes en relation avec des forces obscures qui agissent depuis leur territoire.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn