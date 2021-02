Levée immunité parlementaire de Sonko…Toutes les dispositions prises par la Police

La plénière de la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de viol présumé suivi de menaces de mort par la masseuse Adji Sarr, se tiendra vendredi. Les Sympathisants de Pastef et du Frapp, très présents sur les réseaux sociaux, tirent la sonnette d’alarme et font appel à la résistance si toutes fois la commission ad hoc lève l’immunité parlementaire de leur patron Ousmane Sonko.

Mais les forces de défense et de sécurité, dirigées par le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome ont déjà pris toutes les mesures idoines, rapporte Source A. Ce, afin que ce qui s’était passé, le 09 février 2021, avec à la clé du vandalisme sur les biens d’autrui ne puisse plus jamais avoir lieu. Le journal précise par ailleurs que les forces de l’ordre censées veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, n’entendent pas lésiner sur les moyens légaux pour maintenir l’ordre.