L’ex épouse de Diop Iseg entendue par la Gendarmerie

Le bras de fer se poursuit entre Mamadou Diop, Directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) et son ex-épouse, Aïssatou Seydi. Cette dernière a été entendue suite à une plainte de Diop ISEG, auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar contre sa femme.

Une action judiciaire déclenchée, selon L’Observateur, après une procédure d’expulsion de la maison sise à Sacré Cœur où réside la maman, âgée de 80 ans, et les sœurs de Diop ISEG. Aïssatou Seydi et certains de ses proches dont sa sœur Saly Seydi, sont poursuivis pour escroquerie foncière, abus de confiance, faux et usage de faux et détournement de fonds par son ex-mari.

Wally Fall, l’ancien maire de Dieuppeul-Derklé, Mamadou BA, l’ex-Directeur de la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP), et vendeur de la maison en question, la notaire Bineta BA et la Bank of Africa (BOA), ont été auditionnés, signale le journal. Qui précise qu’ils auraient refusé de donner les vrais relevés bancaires pour la traçabilité de l’achat de l’immeuble par l’ISEG.