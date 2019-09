« Le président Macky Sall a été assez malin et a assez manœuvré pour comprendre et décrisper le climat politique. Il reprend la main politique et on le voyait agacé quand on lui posait des questions sur l’incarcération de Khalifa Sall. À mon avis si cela va dans le sens d’une décrispation politique sincère c’est le pays qui va en gagner » a expliqué le journaliste Barka Bâ sur les antennes de la TFM