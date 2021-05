Liberté de la presse…Macky demande de l’ordre

A l’ouverture officielle de l’assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée, le président Macky Sall a demandé de l’ordre dans la presse comme dans tous les corps de métier.

« Les autres corps ont des ordres. Tout le monde ne peut pas s’ériger en professionnels des médias alors que vous parlez à des milliers de personnes, voire des millions. Sans qualification, il n’y a rien de plus dangereux pour la société. Il y a la nécessité d’avoir une régulation », a insisté le chef de l’Etat devant les membres de cette plateforme. La régulation ne peut être synonyme de censure, a-t-il dit, mais il y a aussi qu’ « aucune catégorie socio professionnelle n’est au-dessus des droits et libertés» des autres citoyens.

Le président de la République a relevé que le secteur des médias fait face à «un problème plus complexe découlant des réseaux sociaux, des fake-news et de toutes les formes de cybercriminalité y compris le terrorisme qui utilise les même outils».

« La liberté est une donnée majeure qui explique l’histoire des sociétés humaines. Au-delà des aspects légaux et réglementaires, il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. Il ne peut y avoir de droit illimité ou de liberté absolue. Rien ne peut justifier l’injure, la calomnie, l’appel à la violence et l’incitation à la haine. Ces faits constituent le plus grand ennemi de l’homme », a estimé le chef de l’Etat.