LIGUE DES CHAMPIONS : Sadio Mané bat le record de Weah

Sadio Mané entre encore un peu plus dans l’histoire du football africain.

Buteur ce mercredi contre le RB Salzbourg, son ancien club, l’enfant de Bambali a réussi sa 15ème réalisation en Ligue des Champions. Un total qui permettra à l’attaquant vedette des Lions d’intégrer le top 5 du classement des meilleurs buteurs africains de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Et ceci en trois phases finales seulement (10 buts lors de la saison 2017-2018, 4 buts lors de la saison 2018-2019 et 1 but pour cette saison en cours).