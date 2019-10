Affaire des 94 milliards : l’Assemblée en session extraordinaire ce jeudi

L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 3 octobre en session extraordinaire pour examiner le rapport de la Commission d’enquête parlementaire qui a « blanchi » Mamour Diallo accusé par Ousmane Sonko d’avoir détourné 94 milliards. Selon le quotidien Libération, la Conférence des présidents va fixer la date de la plénière à l’occasion de laquelle le rapport de la commission d’enquête sera rendue publique.

À noter que la Conférence des présidents comprend le président de l’Assemblée nationale et les vice-présidents, les présidents de Commission et le Rapporteur général de la Commission de l’Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, les présidents de Groupe parlementaire et le représentant des non-inscrits.