L’Imam Dicko rend visite à Me Madické Niang

Ce jeudi 16 décembre, en début de soirée, l’Imam Mahmoud DICKO, Ancien Président du Haut Conseil islamique au Mali et figure de proue des manifestations qui ont précédé la fin du régime du Président Ibrahima Boubacar KEITA, m’a fait l’honneur d’une visite d’amitié.

Présent à Dakar dans le cadre d’une rencontre organisée par les Nations unies et en dépit de son emploi du temps très chargé, le Sage de Toumbouctou a tenu à venir échanger avec nous sur la situation politique, économique et sociale de notre sous-région mais aussi sur les défis majeurs auxquels fait face notre continent, l’Afrique, pour lequel lui et moi partageons une passion sans limite et dont le devenir constitue pour nous deux un motif d’engagement sans faille.

Cette rencontre nous a permis de réaffirmer notre ancrage dans les valeurs de l’Islam que nous considérons comme seules capables de sortir le monde de sa turbulence actuelle. L’occasion lui a été donnée de révéler son immense admiration pour Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul allant jusqu’à partager avec nous qu’il se sent mouride en raison du fait que notre vénéré Guide se réclame Serviteur du Prophète Seydina Mouhamed (SAW) et au regard de sa dévotion pleine et entière à Allah (SWT).

Président Madické Niang.