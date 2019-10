Limogeages : le Président Macky SALL, irréprochable, selon Ansoumana DIONE

Le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), dit être en phase avec le chef de l’Etat Macky SALL, par rapport aux limogeages survenus ce lundi 21 octobre 2019. Selon Ansoumana DIONE, le Président Macky SALL n’a fait que user de ses prérogatives que lui confère notre Constitution. Aujourd’hui, souligne le Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire à Rufisque, vu les nombreux défis, notamment de développement, qui attendent notre pays, le Président Macky SALL a le devoir impératif d’obliger ses compagnons à ne se concentrer que sur les exigences de l’heure, dont la résolution des accidents de la route, entre autres problèmes, menaçant la vie de ses compatriotes. Pour Ansoumana DIONE, le chef de l’Etat Macky SALL a agi en toute responsabilité, dans la légalité et en sa qualité d’homme incarnant le choix du peuple sénégalais. Et, dans de pareilles circonstances où l’on veuille plonger, à dessein, notre pays dans une nouvelle impasse, à travers des débats politiques fertiles, au détriment des grandes urgences nationales, Ansoumana DIONE trouve très pertinentes et salutaires, ces mesures courageuses du Président de la République. Au travail, conclut-il.

Rufisque, le 22 octobre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)