L’Olympique de Marseille et l’Institut Diambars au Sénégal s’associent pour développer la formation et l’éducation des jeunes footballeurs.

Depuis plusieurs années, l’Institut Diambars au Sénégal est une référence dans le monde du football en termes de détection, de formation et d’accompagnement des joueurs. Créée en 2000 par Saër Seck, Jimmy Adjovi-Boco et Bernard Lama et inaugurée en 2003, cette structure qui pouvait accueillir 32 pensionnaires à ses débuts, est devenue un acteur incontournable du football africain. Des centaines de talents du continent sont passés entre les mains expertes des éducateurs de l’Institut Diambars. Aujourd’hui, l’Institut Diambars comporte une section sport-études et une équipe professionnelle de première division sénégalaise, plusieurs fois titrée.

Dans son optique de développement à l’international et notamment en Afrique, l’Olympique de Marseille et l’Institut Diambars s’associent afin de partager et d’échanger leur savoir respectif. Le partenariat OM x Diambars permettra notamment d’améliorer l’accompagnement des joueurs élite en inculquant la méthodologie du centre de formation olympien avec la présence régulière au Sénégal de cadres olympiens. Des cadres sénégalais seront également reçus à la Commanderie pour des échanges techniques. Un soutien sera également mis en place dans les domaines de la performance et du médical.

Saër Seck, Président de l’Institut Diambars : «Ce partenariat avec l’OM est un moment important. Nous avons pris beaucoup de soin pour mettre en place ce partenariat puisque cela a pris deux ans. C’est une très grande satisfaction de pouvoir s’associer avec l’OM qui représente énormément pour le public sénégalais et africain. Nous avons grandi autour des exploits de l’Olympique de Marseille et notamment de son succès en Ligue des Champions. Ce partenariat va donner à l’Institut Diambars un renouveau salutaire. C’est, encore une fois, un très grand plaisir de se retrouver, ici, à Marseille pour signer ce partenariat».

Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille : «Nous accélérons désormais le développement de l’OM à l’international. Et nous allons concentrer notre énergie sur l’Afrique, un continent au potentiel exceptionnel et à la culture football particulièrement forte. L’Olympique de Marseille jouit d’une immense notoriété en Afrique. Au Sénégal, un habitant sur deux qui s’intéresse au football cite spontanément l’OM comme son équipe de cœur ! Je me réjouis que Diambars devienne notre tête de pont en Afrique de l’Ouest où l’OM espère dénicher ses futurs talents et continuer à bénéficier de l’excellence du football africain»