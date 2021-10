Listes parallèles : Biguine Gueye demande à Macky de prendre des sanctions

Listes parallèles vous avez dit ?

« La politique est une affaire de politesse », disait Léopold 1er, comme pour corroborer ce propos, Noël Mamère ajoutait : » Le vrai homme politique doit faire du consensus ».

Nous avons donc jugé utile d’aborder ce petit article par ces deux assertions fort pédagogiques et lourdes de sens.

En effet, le président Macky Sall, leader de la coalition Benno Bokk Yaakar a communiqué les têtes de listes de ladite coalition vers les différentes collectivités territoriales de notre pays. En vue des élections locales du 23 janvier prochain. Choisir, n’est-ce pas renoncer? Pouvait-il procéder autrement ? Pourquoi diantre tout ce bruit ? Diriger une commune ou un département vaut-il la peine de se donner si ridiculement en spectacle ?

Le pouvoir rend vraiment fou. Car ceux qui s’agitent avec des listes parallèles, à y voir de prêt, sont tous bénéficiaires du décret de la première institution de notre pays. Grâce à son pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et militaires. Hélas, depuis la publication officielle des listes de candidats, Macky Sall fait face à une indescriptible rébellion dans ses rangs. À une indiscipline de quelques arrivistes de l’APR. Une attitude qui fragilise les chances de notre parti et de notre coalition vers le crucial soir du 23 janvier prochain.

L’heure est à la remobilisation des troupes. Au resserrement des rangs pour une victoire éclatante de la coalition majoritaire. C’est ça le mot d’ordre. Un tel objectif entre en droite ligne de la consolidation des politiques mises en œuvre par le chef de l’État aux fins de l’atteinte des résultats attendus du Sénégal émergent à l’horizon 2035. Il faut immédiatement arrêter ces conneries. Il faut absolument mettre fin à ces folies delistes parallèles. Pour ne pas dévoyer la dynamique définie depuis très longtemps par le président à travers Benno Bokk Yaakar, la coalition la plus ancienne que l’histoire du Sénégal ait connue.

Et puis c’est quoi être tête de liste d’une commune ou d’un département ? Ces prétentieux ont-ils plus de mérite, plus de compétences, plus de crédibilité, plus de représentativité, plus de leadership que les centaines de leurs semblables comme nous qui avions manifesté notre désir de servir nos collectivités territoriales si le président portait son choix sur nous? « Le décret rend effectivement fou », disait le président Wade. Mieux, il rend prétentieux, indiscipliné et audacieux, ai-je envie d’ajouter.

Nous prions par conséquent le chef de l’État son excellence Macky Sall, de rester droit dans ses bottes. Mais nous l’en conjurons, qu’il prenne au lendemain de ces joutes, des sanctions à la dimension des actes fractionnistes que tout le monde constate. Trop c’est trop. Nous refusons que la coalition Benno Bokk Yaakar soit fragilisée. Personne parmi ces rebelles n’est plus légitime que les nombreux responsables qui battront encore campagne pour le compte de la majorité tel que souhaité par le président Sall.

Il faut arrêter ce cinéma ! Le reste, nous sommes convaincus que le leader de l’APR notre parti, va le régler le moment venu. Steve Lambert l’avait compris et il nous conforte dans notre opinion lorsqu’il s’écriait :

« Nous sommes tous égaux dans ce bas monde, seulement certains personnages prétentieux dotés d’un gros ego pensent le contraire. » Et pourtant, ai-je une fois de plus envie d’ajouter, ils n’ont jamais eu de profession jusqu’à l’avènement d’un certain Macky Sall au pouvoir !

Mamadou Biguine Gueye

Candidat recalé de Benno Bokk Yaakar au conseil départemental de Fatick.